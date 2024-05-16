社工註冊局改組｜孫玉菡：未落實保障國安機制屬失職　損社工專業

立法會福利事務委員會今日舉行特別會議（16日）討論修例改組社工註冊局。勞工及福利局局長孫玉菡表示，希望盡早通過修例，令註冊局盡快重回正軌。他又指，將危害國家安全的罪行刊憲列入社工註冊局條例附件二已近兩年，但註冊局就此仍然毫無寸進，未有落實設訂任何機制，包括主動搜集申請續牌社工有否干犯相關指定罪行並作出判斷，形容是無影無蹤，絕對屬失職，有損公信力。



他又指，目前社工註冊局的行徑及決定嚴重偏離相關條例的精神，罔顧公眾利益，有損社工專業。



5月16日立法會福利事務委員會舉行特別會議，討論社工註冊局修改組成架構，孫玉菡再批註冊局表現。（梁鵬威攝）

孫玉菡又指，過去兩年至少發現十多宗違反嚴重罪行，包括藏毒、販毒、盜竊、藐視法庭等罪行人士，獲社工註冊，又指即使社工註冊局內有委員提出強烈聲音，認為應更謹慎行事，但註冊局在有委員強烈質疑下，仍強行趕急地通過註冊，認為註冊局分寸拿捏得不好。他又指現時的亂象源於偏聽一種聲音，令人擔憂。

孫玉菡：政府不掌握犯罪社工數字

勞聯立法會議員周小松質疑有多少社工曾犯罪，促局方交代具體數字。孫玉菡稱，局方沒有相關數字，先前提出的例子都是局方同事在新聞上看到報道，詳細數字由社工註冊局統計，皆因政府賦權公權力予社工註冊局，相關權利不屬於勞福局局長。

民建聯立法會議員郭玲麗稱，對於局方掌握不到社工是否有犯下刑事罪行感驚訝，皆因教育局會掌握教師是否曾犯刑事罪行，直言不明白為何社工犯刑事法仍可以繼續執業，質疑是否社工註冊局沒有提交報告所以社會未能掌握數字。

孫玉菡稱，社工註冊局是法定機構，毋需向局長報告，重申要尊重法律賦予的權力。他直言社工註冊局有很多問題，要令其重回正軌。他又指日後只會要求註冊局成員宣效忠政府。

政府提出條例以改組社工註冊局。（資料圖片/蘇煒然攝）

陳家珮：忍無可忍 多名議員表態支持修例

多名發言議員表態支持修例以落實改組社工註冊局。新民黨議員陳家珮直指：「廣大市民已一忍再忍、忍無可忍」故支持修例保障市民利益，因社工接觸的階層廣泛。本身是註冊社工的A4聯盟立法會議員林素蔚稱，作為社會工作者註冊的守門人十分重要，曾聽聞入獄的人仍可續社工牌，直言離譜。她又表示事件影響業界形象、專業操守，很多聲音質疑犯罪都可以註冊社工，認為條例必須立即修改。她直言註冊局現況是包庇，網上續牌沒有數據庫，稱假設如果管浩鳴犯罪，就會不讓他續牌，因為比較出名，但如果林素蔚犯罪，其實沒有人認識，變相會順利續牌。

法律界立法會議員林新強稱，改組後的註冊局只有14位社工，8名經選舉產生的社工代表無權要求開會、流會，認為可增加更多社工代表。孫玉菡回應稱改組後，註冊局27名成員中最少有14名社工，並無上限，社工比例與改組前相若，是次充分尊重業界，衷心希望註冊局改善不理想的地方。

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管浩鳴倡由特首委任主席 孫玉菡：尊重專業自主

委員會主席、選委界立法會議員管浩鳴促為註冊局訂立機制及指引，又建議考慮由特首委任註冊局主席，而非經由委員互選。孫玉菡則回應指，政府研判，註冊局目前的亂象根源是來自組成方式，單一聲音主導註冊局，傾向一種聲音，改組後成員更多元，從而令社工自行處理問題，尊重專業自主，故當局不擬發出指引，而主席也會繼續由委員互選。

行政會議周二通過修訂《2024年社會工作者註冊（修訂）條例草案》，包括引入即時除牌機制，以及建議社工註冊局改組，將委員數目將由現時的15人增至27人，當中8人由選舉產生，委任佔17人，其餘2人分別是社署署長和屬於社工的公職人員，並要求註冊局成員上任前宣誓。