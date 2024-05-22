公務員事務局舉辦兩會座談會　楊何蓓茵提出公務員要把握七大方面

公務員事務局今日舉行「學習貫徹2024年全國兩會精神」座談會，超過270名該局的公務員出席。公務員事務局局長楊何蓓茵在座談會上，提到「新質生產力」和「高質量發展」是今年兩會的兩個關鍵詞，呼籲同事認真學習相關內涵和背後思路。



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楊何蓓茵說，公務員需要把握七個方面：一是習近平主席的重要講話精神、二是過去一年國家各項事業取得的重大成就、三是中國經濟社會發展的堅定信心、四是高質量發展是新時代的硬道理、五是關於發展新質生產力的戰略部署，六是全國兩會對做好今年工作的各項部署，七是關於政府工作報告對香港工作的高度重視和部署。

要堅持高質量發展，楊何蓓茵認為並非只是推動個別產業轉型，而是整個社會的軟硬件都需要配合，要敢於在制度上進行改革及創新。

局方要確保公務員團隊能達成政府目標

至於發展新質生產力，她指核心是要加快科技創新、加快產業創新、加快發展方式創新、加快體制機制創新及加快人才工作機制創新。在公務員體系，楊何蓓茵說，公務員事務局必須確保公務員團隊能達成政府的目標，為產業提供一個發展新質生產力的環境，因此要做好管理人才、招聘、培訓、晉升、處理違紀違規等工作。

公務員事務局常任秘書長梁卓文分享說，公務員有必要了解國家最新情況、戰略部署和發展策略，才能把自身工作做好。而公務員除了要看懂國家政策文件外，還要留意時事動態和國際形勢，才可以深入了解國家政策的背景及深層意義。他表示公務員要把兩會精神連結自身工作，並要要延續現行公務員體制的優點。