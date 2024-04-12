法律界兩會精神分享會　劉光源：要愛國愛港　貢獻香港新征程

全國兩會上月閉幕，香港法律界今日（12日）舉辦全國兩會精神分享會，中聯辦副主任劉光源分享四點感想，包括法律界要繼續貢獻香港、做好背靠祖國聯通國際，善用普通法優勢、打破慣性思維，發掘法律服務空間、將香港法治傳揚開去。



劉光源：香港要積極參與大灣區建設

劉光源稱，今年是新中國成立七十五周年，是實現「十四五規劃」的重要一年，兩會為香港發展指出方向。他指，兩會期間5,000名代表齊聚議事堂獻策，提出298項議案，為民生唱好了「一個個有勁、夠味的好聲音」。政府工作報告起草約1萬人參與修改，打造了「一部部民意的直通車」，並指國家發展一步，法治就要跟上一步。他指香港要發揮自身優勢及特點，積極參與大灣區建設，保持繁榮穩定，推動高質量共建「一帶一路」，要深入學習、深入體會，把握好香港角色、香港擔當。

他分享四點感想，第一是愛國愛港、專業理性薪火相傳，貢獻香港新征程，稱面對修例風波、黑暴、美西方威脅，法律界無畏無懼，面對23條立法香港法律界堅持、支持，理性發聲作出重要貢獻。第二，背靠祖國聯通世界繼續做大，做好超級聯繫人角色，他指這是香港獨特優勢，是香港機遇所在，希望善用普通法，協助國家對接世界，提升核心競爭力。

第三，因地制宜，發展先進生產力中形成可持續發展的核心競爭力，香港法律界要打破慣性思維，要發掘法律服務空間，更加主動適用法律科技。第四，國安家好、法治港興傳揚四海，稱香港法治堅如磐石，維護國安實施，要用平台優勢多走出去參與國際交流活動。

劉漢銓：守護好法律的「金漆招牌」

全國政協前常委劉漢銓稱，今年兩會彰顯了中國特色主義的優勢，呈現了國家對香港關心愛護，「十四五規劃」為香港帶來機遇，需要香港法律界支持。他指《基本法》23條實施後，香港進入由治及興新階段，要集中精力改善民生，法律界同心協力定能充份落實特區維護國安法律的機制，要守護好法律的「金漆招牌」。

李慧琼：國家為大學生創造足夠工作崗位已經不容易

全國人大常委李慧琼分享體會，稱兩會非常高效、高質，國家在增加就業機會、控制物價面對挑戰但做得出色。她指香港大學生幸福，本地勞動市場緊張，始終可以找到工作，國家讓每一屆大學生找到工作崗位已經不容易，又稱香港都受惠於中國的物價平穩。她指對國家未來發展充滿信心，大家要思考如何發展新質生產力。

梁定邦：23條解釋國家安全的多元性 望盡快推動仲裁法

基本法委員會前委員梁定邦稱，要考慮如何做好高質量發展，最近本地立法會全票通過23條，條例內重要一點是解釋國家安全的多元性，稱國家安全是指國家政權、主權、統一和領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展，和國家其他重大利益相對處於沒有危險和不受內外威脅的狀態，以及保障持續安全狀態的能力，必須與國家其他法律共同研究，舉例指間諜法、秘密法等都有關聯等。他希望未來盡快推動香港的競爭法、仲裁法，讓香港更國際化。

梁美芬：香港法律人任重道遠

港區人大代表梁美芬發言指，今年香港終於通過23條，兩會期間6次往返北京、香港，確實覺得香港法律人任重道遠，國家的期待十分高。她指國務院副總理丁薛祥上月提到，《基本法》23條早就應該立法，26年等太長，23條通過後亦不會拒絕來港合作的夥伴，同時又能提防反中亂港勢力。她又稱，要維持香港作為掌上明珠，亦要成為世界的珍珠。

蘇紹聰：法律服務要革新 亦要做好網絡安全

港區全國政協蘇紹聰表示，新質生產力及高水平對外開放兩個詞，對香港都息息相關，其中法律服務領域都要積極推動服務革新，要及時參與了解新產業技術。第二，新質生產力如大數據應用可以讓律師更高效處理，讓客人帶來更好的服務，同時客戶資料、網絡安全要好好保護，否則高科技會損害法律服務。他又稱，香港要發揮超級聯繫人、超級增值人作用，要繼續支持大灣區律師執業考試，提供更優質的跨境法律服務，要注重高水平對外開放。

彭韻僖：案件增加速度快 法律要智能化

港區全國政協彭韻僖發言分享感受，稱中央對香港十分關愛，全力對港支持，香港要專注民生經濟發展。她說全國案件每年增長很多，10年增加2.4倍，法官面對壓力愈來愈大，她指法律要智能化，各行業都要面對轉變，,且要有擁抱轉變的心態。

彭韻僖指國家調解院總部在港，推進香港亞太區法律調解地位。不過，她指香港面對不少挑戰，但她認為是最好的年代，可以與內地律師合作，呼籲業界人士參加大灣區律師執業試，要把握融入大灣區的黃金機會。