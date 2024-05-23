政圈風聲｜放蛇捉Uber「的總」劃清界線　的士團體收提示叫停請願

的士業「放蛇」捉白牌車Uber司機爭議繼續發酵，《香港01》昨天（22日）報道，原來發起人是的士從業員總會的資深會員、綽號「布魯圖」的反佔中的士司機周展圖，雖然特首李家超開腔「撲火」叫停行動，但周展圖揚言會繼續行動。



的總向來愛國愛港，據了解內部都不想加把火，事隔一天（23日）急出聲明劃清界線，不點名指周展圖的行動是個別活動，呼籲各方克制，表明相信執法部門的能力。今天原定有的士團體計劃到政府總部請願，點名要求特首處理白牌車問題，終告臨時取消，據了解亦是收到當局的「溫馨提示」，叫停請願「降溫」。



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的士Uber大戰升級 多次「放蛇」捉Uber司機

網約車平台Uber衝擊傳統的士業生意，10年來雙方明爭暗罵從未停。規管網約車平台方案將出爐之際，有的士業界「忍無可忍」多次自行「放蛇」捉Uber白牌車司機，質疑警方執法力度弱，事件引發的士Uber大戰升級，有Uber司機揚言反制的士司機，舉報違泊的士司機，成為近期社會熱話。

李家超「撲火」勸勿自行「放蛇」 的哥揚言繼續下一波行動

行政長官李家超日前奉勸的士業勿自行「放蛇」捉Uber司機，有投訴應向執法部門舉報，否則有風險誤墮法網。「放蛇」人身份一直成謎，《香港01》昨天（23日）報道，發起人原來是的士從業員總會的資深會員、花名「布魯圖」的的士司機周展圖。他佔中時曾持利剪清場，其後入稟向「佔中三子」索償，又曾經在2017年國家主席習近平訪港期間跟蹤社民連成員。

周展圖接受《香港01》訪問時揚言會繼續行動，「特首都係呼籲我哋唔好去做，唔係譴責我哋嘛，譴責我哋就我哋唔啱啦」。他說，如果去舉報人都會誤墮法網，就再沒有人會挺身而出舉報。被問到會否應網民要求「放蛇」捉「黑的」，周展圖直言：「嗰啲真係誤墮法網喎，『黑的』隨時會打人㗎嘛，我還手咁咪誤墮法網囉」。

據了解「的總」內部都不想加把火，今天（23日）急出聲明與「放蛇」行動劃清界線。（香港01相片）

「的總」急發聲明劃清界線 不點名指「放蛇」屬個別司機活動

「的總」向來愛國愛港，永遠會長除了有全國僑聯前副主席盧文端，還有全國政協常委吳良好，律政司副司長張國鈞亦是會務顧問。據了解內部都不想加把火，事隔一天急出聲明劃清界線。

聲明引述有資深會員「放蛇」的報道，不點名指周展圖的行動屬「司機發起的個別活動」，呼籲會員要團結、互助、奉公守法，呼籲各方克制，以和平理性公平為原則，維護香港社會安定繁榮。「的總」表明立場，說絕對相信市民有足夠理性，相信政府和執法部門有能力處理事件，解決根源問題。

李家超周二（21日）開腔「撲火」當天，有的士團體已經發出採訪通知，計劃今天（23日）到政府總部請願，點名要求特首處理白牌車問題。（香港01相片）

的士團體收提示叫停請願「降溫」

李家超周二（21日）開腔「撲火」當天，曾經發起罷工的無線電的士聯誼會隨即發出採訪通知，計劃今天（23日）到政府總部請願，點名要求特首處理白牌車問題，署名有27個的士團體，行動終告臨時取消。

據了解，請願團體收到當局的「溫馨提示」，故叫停請願「降溫」。有團體坦言，對聯名不知情，認為特首也表明7月會交代規管網約車的方向，應該給予時間政府處理。不過，亦有團體認為，Uber白牌車司機問題存在多年，當局一直不積極處理，令業界忍不住主動出擊。