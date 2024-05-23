Matthew Trickett亡｜丘應樺：經貿辦會請保安公司　確保官員安全

香港駐倫敦經貿辦人員涉違反英國國安法的案件，其中一名被告、退役英軍特里克特（Matthew Trickett），周日（19日）被發現伏屍公園。商務及經濟發展局局長丘應樺今日（23日）與英國駐港副總領事會晤，再次表明特區政府對事件的關注，要求英方盡快公開事件詳情，又指經貿辦會聘請保安公司，確保出訪當地的特區官員安全。



商務及經濟發展局局長丘應樺。（資料圖片/蘇煒然攝）

英國駐港總領事今天不在香港，故丘應樺與副總領事會面。丘應樺表明特區政府對事件的關注，要求英方盡快公開事件詳情，讓公眾了解事實真相，免卻不必要揣測。至於有經貿辦人員被指涉違反英國國安法，丘應樺重申，英方必須公正處理事件，保障被捕人的合法權益，確保經貿辦的正常運作。

丘應樺強調經貿辦的職責是與當地政府、商界、智庫及不同界別的人士保持緊密聯繫，從而加強香港與當地在不同領域，包括貿易、投資、藝術和文化等的交流，並且提高當地人士及企業對香港獨特優勢的認識、促進香港的經貿利益。

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促英方須確保經貿辦正常運作及不受干擾

商經局發言人指，經貿辦的恆常工作包括為履行以上職責而舉辦的各類活動，以及作出相關的保安安排，以確保活動順利進行。此外，經貿辦亦統籌及安排香港官員到當地進行職務訪問。為保障相關官員的訪問行程順利和安全，經貿辦會按需要安排當地保安公司，為有關官員的行程提供保安服務及協調交通安排。此外，經貿辦日常亦會作出合適的保安安排，以確保辦公室及其人員的安全。發言人表示，所有經貿辦的活動一直依法進行，英國政府有義務確保經貿辦的正常工作和活動不受干擾，有序進行。