上海電動的士僅花95秒「換電」上路　陳克勤：省時符合香港效率

民建聯近日考察上海電動的士，當地主要採用「換電芯」車種，的士只要駛入換電站花1至2分鐘便能換電上路，較現時用充電樁花30分鐘注滿電更省時，電池效能與一般電動車無異，目前上海有超過9000輛「換電的士」投入服務。民建聯主席陳克勤說，香港講求效率，換電的士十分符合香港的需要，不過覓地興建一定數量換電站，可以會面對困難。



上海電動的士花95秒換電 效能與一般電動車無異

陳克勤：符合香港講求效率

陳克勤周末聯同民建聯立法會議員劉國勳、李世榮前往上海考察電動的士，發現當地的車種與深圳等地廣泛採用的電動的士有所不同，上海主要採用「換電芯」車種。陳克勤說，的士駛入類似加油站的換電站後，僅花95秒，即大約1.5分鐘便完成換電，較現時透過充電樁花半小時充電更省時，目前上海有超過9000輛「換電的士」投入服務，車型超過20種。

陳克勤認為，香港作為商業都會十分講求效率，換電的士的優點十分符合香港的需要，不過如果廣泛應用換電技術的電動車，亦需要覓地建設一定數量的換電站，對於人多地少的香港又是一個困難，希望開放予社會討論香港應使用哪種電動的士。

劉國勳：一天可以為750輛車換電 適合的士業分秒必爭

本身是立法會環境事務委員會主席的劉國勳說，換電站現時一天可以為750輛車換電，惟設備最高換電次數可達960次，相信適合分秒必爭的的士行業。

李世榮：1小時可為40多輛車換電 新能源行業大有可為

李世榮表示，換電站佔地小，但1小時可為40多輛車換電，相信新能源汽車以至相關行業必大有可為，有助香港2050年零排放目標。