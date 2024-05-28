江旻憓任調解辦事處大使　官員議員靜靜雞「集郵」？｜政壇諸事町

香港重劍運動員江旻憓的招牌笑容，會否令爭執各方平心靜氣呢？這位將要出戰巴黎奧運的「世一」運動員，今日（28日）以聯合調解專線辦事處大使身份出席會議，宣傳在市區重建中運用調解來解決爭議。



這個會議有官員、議員參與，大家之後都有在社交平台出Post。奇就奇在，現場所有官員議員帖文，就算有合照，但全部都沒有提到江旻憓！



聯合調解專線辦事處今日舉辦會議，討論「『調解』在促進市區重建與保障小業主的角色」。律政司司長林定國表示，降低舊樓強拍門檻能加快重建舊樓的進度，但很多小業主的私有產權因而被影響，由於只有大型發展商能參與項目，小業主出售單位的議價能力便會相對減低。他指很多時候小業主沒有足夠法律知識和支援，不清楚自己的權利，無法保障自身利益，導致矛盾和糾紛發生。

司法機構和發展局 多方面支援小業主

上法庭「打官司」是解決爭議的一個方法，但費時且昂貴，又會延誤種建速度，更對小業主構成經濟和心理負擔。林定國說，為方便當事人就民事案件尋求調解，司法機構於土地審裁處成立了兩個辦事處， 為強拍案件當事人提供免費查詢服務以及調解講座，而發展局今年將會推出支援小業主的新措施，包括向小業主轉介專業調解員，也會在調解過程中提供專業支援。

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坐下來討論補助方案 省時且避免官司

林定國指，在強拍事件中調查有三大好處，除了節省上法庭的時間和資源，亦可以與發展商討論雙贏方案，例如同區「樓換樓、舖換舖」或其他補助，不受法庭命令局限。此外，調解過程保密，雙方可開心見誠溝通，各方達成協調之後亦要遵守協議內容，大大減低上訴機會。

發展局局長甯漢豪則表示，今年內將成立「強拍條例小業主專責辦事處」，並委託市區重建局新開設的公司成立「強拍條例小業主支援中心」，為小業主提供一站式支援。除了法律等專業服務，亦會有情緒輔導，以及協助尋找新居所等。

林定國、陳仲尼有「集郵」

現場還有多名議員，包括新民黨容海恩和何敬康、民建聯陳仲尼等事後有在社交平台發文，但大部份人都沒有貼出與江旻憓的合照，未知是否沒有「集郵」。少數貼出與江旻憓合照的林定國和陳仲尼，也沒有特別提起江旻憓。

而江旻憓晚上貼出一小段影片，說：「謝謝大家支持調解為先，以和為貴，合作共贏！」