戒煙月｜衞生署指加煙稅後致電戒煙熱線升8倍　增戒煙耳穴貼計劃

世界衞生組織將每年的5月31日定為世界無煙日，衞生署今年繼續響應無煙日，將6月設為戒煙月，免費為戒煙人士提供一星期戒煙藥物（尼古丁替代療法）試用裝，以及今年新設的中醫戒煙耳穴貼試用計劃，望鼓勵吸煙者可嘗試戒煙。



衞生署控煙酒辦公室主任封螢表示，自今年2月加煙草稅後，在實施當日的24小時及一星期内，撥打衞生署戒煙熱線或預約戒煙服務的人數分別比平日急升8倍和5倍，可見加煙草稅對鼓勵戒煙的成效。她又指，雖暫時未有數據顯示中醫戒煙療法的成功率，不過今後會收集戒煙人士的手提電話，方便跟進26周/52周的戒煙成功率。



一星期尼古丁替代療法藥物可在260地點免費領取

衞生署控煙酒辦公室主任封螢指，衞生署的「六月 · 戒煙月」活動在今年已是第三年舉行，旨在鼓勵吸煙者戒煙、使用戒煙服務及輔助等；而在去年開始，衞生署開始免費派發一星期戒煙藥物試用裝，封螢表示，今年會繼續這計劃，在近260間的戒煙診所、地區康健中心、以及有駐店藥劑師的社區藥房，免費提供尼古丁替代療法的藥物試用裝。

除了西醫療法，她指出，博愛醫院在過去幾年，亦有為逾1.5萬名吸煙者提供中醫戒煙針灸服務，3成的女性吸煙者有使用此服務，她認為中醫療法頗受女性歡迎，加上中醫的戒煙療效與尼古丁療法相若，故今年再新設中醫戒煙耳穴貼計劃，由本月24日至7月31日期間，逾40間博愛醫院戒煙診所、流動中醫車，會在全港200多個地點提供2星期的耳穴貼試用包。

耳穴貼用王不留行籽無藥性和入侵性 可在家自行更換耳貼

博愛醫院註冊中醫師鄧欣恩講解道，耳穴貼使用「王不留行籽」，對耳穴進行物理性刺激，從而刺激大腦分泌肽類物質，代替尼古丁在大腦的分子填滿感應器，幫助過渡退癮症狀。她強調，耳穴貼沒有藥性和入侵性，較為安全且方便，戒煙人士可在家自行更換；加上耳穴有一定範圍，吸煙者只要將耳貼貼到穴道附近位置即可。

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戒煙者可先預約，或直接前往博愛中醫診所，中醫師會先為其作身體評估，如呼吸機測試，看看一氧化碳的濃度從而判斷其煙癮，然後為其進行首次耳穴治療，戒煙者經首次示範後，便可回家每2日換耳穴貼一次，如其無信心可自行更換，則可預約中醫師在2至4日後為其更換。

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封螢透露，在去年已派發約3,000份尼古丁療法試用包，雖未能預計今次的耳穴貼的派發數量，但她稱「多多益善」，如反應良好，則會考慮繼續耳穴貼計劃至更長時間；她亦表示，尼古丁的退癮症狀在首兩星期最嚴重，之後症狀便會大幅退減，如戒煙人士在一星期的尼古丁療法或2星期的耳穴貼計劃後，仍未能戒煙，她呼籲他們可預約完整的戒煙療程，因根據國際戒煙標準，除了化學藥物的幫助外，心理輔導對戒煙癮亦十分重要。