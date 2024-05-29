提新質生產力議案拋磚引玉　陳克勤倡培訓前沿科學領域人才

「新質生產力」是兩會的熱門詞，民建聯陳克勤提出議員議案拋磚引玉，他認為香港要加大人力培養和引進人才，包括前沿科學領域、研究和資訊應用的人才。多名議員發言支持議案，提出強化自身基礎建設等建議。



陳克勤提出，香港要大力培養和引進人才。（資料圖片/張浩維攝）

陳克勤發言時指，國際金融中心更應發揮「新質生產力」，為數字經濟作出貢獻，香港發展的關鍵圍繞三個方向和政策目標：首先是要以技術突破為主要目標，通過原創性的技術突破，例如國家用10年時間在新能源汽車實現彎道超車，突破在於電池和電控系統，亦成為國家的高端產業。再者是要做到行業規則引領者，香港非常熟悉商業運作，有商會幫助制定標準以面向國際。其三是香港可成為國家先進產業的試範點，國際化是香港最大的優勢，要在生命科學和低空經濟等前沿經濟走得更前。

陳克勤認為香港要加大培養和引進人才，包括前沿科學領域、研究和資訊應用的人才，結合香港優勢發展河套區。

選委界吳傑莊說，「新質生產力」可為香港提供更多產業包括web3，亦包括建立融資平台，進一步為香港創造新機會。要有效發展生產力，吳傑莊認為香港要不斷完善創科生態圈，在上中下游形成完整的生態鏈，和加快培育生力軍，吸引頂尖人才來港等。

陳祖恒認為，香港要不斷提升5G技術、互聯網、運輸物流等基建的競爭力。（資料圖片/梁鵬威攝）

陳祖恒倡香港繼續強化自身基礎建設

身兼生產力促進局主席的紡織界陳祖恒認為，要更好對接和把握「新質生產力」機遇，香港要繼續強化自身基礎建設，不斷提升5G技術、互聯網、運輸物流等基建的競爭力，為傳統產業、新興產業和未來產業，提供更豐郁的發展土壤。

另外，他建議要從頂層設計和產業規劃着手，香港需因應國家的發展方向，為不同產業制訂具針對性、前瞻性的發展方針，更主動、到位推動產業與國家戰略做好對接。在品牌建設和銷售上，傳統行業在全球供應鏈管理和「引進來，走出去」上有豐富經驗，他指香港可發揮國際化和超級連繫人的優勢，主動出擊把更多內地龍頭企業引進來，以香港作為供應鏈管理基地，並作為跳板助力中國品牌輸出國際，以創新銷售渠道，攜手打造更多具國際影響力的中國品牌。