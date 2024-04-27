新質生產力｜助人才擁抱改變　教大李子建︰融入新產業、新模式

新質生產力是內地當今的發展理念，亦是香港未來的發展方向。港區全國政協委員、教育大學校長李子建說，人才要有改變以配合發展，要變得更願意創新。學院培訓方法也要調整，需要加強產學研合作，讓專才教育學生認識產業以至世界。政府方面，則要想辦法讓人才更流通，吸引更多人才來港，推動產業發展。



教大校長李子建。（資料圖片／夏家朗攝）

研發、新生產方法 均要培養合適人才

經濟發展和生產力有緊密關係，李子建說「新質生產力」的「新」，意思就是有很多新的可能性，當中有不少已經出現，包括綠色產業、數字經濟、人工智能等。他認為社會發展要邁向新產業，隨着科技提升，生產模式也要轉變，甚至人才培養等都需要調整，否則難以配合。

談及人才的質素，李子建提到，早幾年國際研究所說，已出現的產業一直演化，舊生產方法已慢慢被新的生產方法取代。未出現的產業則需要投入研究，當中分不同層次，由基礎研究到應用研究，均需要大學幫忙。無論是已出現還是未出現的產業，都需要強化人才，所需的工作能力包括創造力、擁抱改變、團隊精神等，掌握這些軟實力之後，要推進更多產學研合作。在教育層面，李子建說，專才教育亦要讓學生盡量向產業學習，甚至離開工作間，走出去認識世界。

從「大哥大」電話到現在的智能電話，李子建說可看到不用很多時間，人類的科技、生活變化已經很大。（資料圖片/梁鵬威攝）

他又引述國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍的發言：「人才是首要資源，科技是第一生產力，創新是第一動力」，要不斷以創新帶動整體「新質生產力」的發展。至於會否擔心工人因而失業，李子建認為生活會進步，人才最重要肯變。

以前有大哥大電話，到我哋今日嘅智能電話，有好多功能，就知道科技、生活變化可以有幾大，唔係好耐時間，呢件事話畀我哋聽，永遠有挑戰，永遠都有機遇，有新的環境、新的科技、新的改善，人才最緊要願意肯變、肯學、肯貢獻。 李子建

引進人才 聯通世界 尋找機遇

政府經常提及，香港在「一國兩制」下要發揮好背靠祖國、聯通世界的優勢，要「引進來、走出去」。李子建在訪問中被問及香港的優勢時亦有提到，「引進來」是要引進灣區城市的人才，有很多智慧和力量能幫忙，聯通國際則是「走出去」，告訴外界香港有祖國的支持。他認為香港要善用機遇，發揮人才和資金流動的優勢，配合願意肯變、肯創新的人才，相信香港仍有很大發展潛力。

求變，多少會遇上阻力，不過李子建就認為「唔會講話困唔困難」，指香港最重要是做好「聯」、「通」。「聯」即聯絡、網絡，內地固然有強大的支持網絡，本地的公司和基金等亦都有很深厚的國際網絡，強調香港要「結好網絡」。「通」則是指流通，包括資金、人才和資訊也要更流動，例如科研基金要進一步流通，簽證也要更方便人才流通。他又説全世界人才流動，也都有SLASH（斜槓族），認為可考慮靈活些少的聯合聘任制度，在合理法制下容讓人才兩邊走。

教大校長李子建。（資料圖片/夏家朗攝）

李子建近期出席香港世界青年科學大會，見到很多北京科企願意來港和香港青年合作，他指這就是「聯通」的好例子，希望更多行業可參考。他亦期望教育也能更「聯通」，香港與境外基礎教育和大學科研，可以涵接得更好。

他又說，整個國家發展的同時，也在追求幸褔感，國家主席習近平提到要創新和守正，意思是要堅守正道，要多學習國家國學文化，不能單單考慮經濟和科技，人才也要有好的價值取向才算全面。