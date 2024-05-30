47人案｜李家超：45人罪成反映嚴重性　懲治危害國安行為天經地義

47人民主派「35+」初選案今日（30日）裁決，不認罪的16名被告當中，大律師劉偉聰、前公民黨成員李予信脫罪，其餘14人被裁定串謀顛覆國家政權罪成，連同認罪被告，一共有45人罪成。



行政長官李家超認為，裁決反映犯罪計劃的規模和嚴重性，2人被裁定證據不足以令法庭肯定有參與串謀罪行，律政司已表明上訴，特區政府會全力懲治危害國家安全的行為，履行天經地義的責任。



47人初選案・專頁｜被控串謀顛覆國家政權 5.30裁決詳細報道

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李家超表示，裁決顯示法庭確定案件發生串謀顛覆國家政權罪行，旨在破壞、摧毀或推翻《基本法》和一國兩制方針確立的特區政治制度和架構。他說，除了有2人被裁定證據不足以令法庭肯定有參與串謀罪行，其餘45人全部罪成，顯示犯罪計劃的規模和嚴重性。

他說，律政司已就2名脫罪被告的裁決向法庭表明上訴意向，表明特區政府有責任維護國家安全，會堅決打擊危害國家安全的行為和活動，有法必依，執法必嚴，會全力防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，履行天經地義的責任。

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特區政府發言人指，對審訊期間境外勢力抹黑司法機構、律政司和執法部門，甚至以恫嚇的政治手段和誤導性言論，製造壓力，嘗試干涉案件公平審訊，予以最強烈譴責。