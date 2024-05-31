周守仁六四前夕撰文：創傷縱被掩蓋仍是傷痛　學習寬恕不代表忘記

六四事件35周年前夕，天主教香港教區主教周守仁樞機撰文，提到「三十五年前發生在首都那場耗人生命的事件」，在人們內心某處留下深深的創傷，儘管它已經被掩蓋或已結痂。



周守仁說，寬恕不代表忘記，但能讓內心得享自由，又以天主來作比喻，「祂總會為那些需要寬恕、卻沒勇氣去尋求它的人，隨時作出寬恕。祂對我們無條件的愛，清楚地藉著祂獨生子的苦難和死亡而表達出來，即使在我們還處於罪過而又未認罪的狀態時。」



周守仁樞機昨天（30日）在公教報以「就是每年這時期……」撰文，提到「三十五年前的事」。（資料圖片／天主教香港教區直播截圖）

周守仁：一些人多希望告一段落 但人不總是會遵循外來的要求

周守仁樞機昨天（30日）在公教報以「就是每年這時期……」撰文，提到「三十五年前發生在首都那場耗人生命的事件」，指無論一些人多希望會告一段落，但它仍然令很多人不安，「人的心理是複雜的，有著本身的意志，不總是會遵循外來的要求。」

周守仁說，「三十五年前的事」在人們內心某處留下了深深的創傷，儘管它已經被掩蓋或已結痂，始終是一個傷痛處，仍需要適當的處理以作治療，祈求事件會有個了結，健康的生活不應被黑暗空間裏的悲傷和怨恨所纏擾，但強調不是說能夠忘記那天晚上和接下來多個星期所看到的，以及深深所感受到的一切。

六四事件35周年前夕，周守仁樞機昨天（30日）在公教報以「就是每年這時期……」撰文，提到「三十五年前的事」。（公教報網站截圖）

周守仁：寬恕不代表忘記 上主不會先要求悔改

周守仁又說，雖然記憶再沒有那麼清晰，但內心的感覺仍然存在，尤其是到了「每年的這個時期。」他說信仰觸動到他要原諒任何人與任何事，透過寬恕各方才能擺脫相互指摘和「我永遠不會寬恕」的痛苦思維。他以天主作為例子，「祂總會為那些需要寬恕、卻沒勇氣去尋求它的人，隨時作出寬恕。祂對我們無條件的愛，清楚地藉著祂獨生子的苦難和死亡而表達出來，即使在我們還處於罪過而又未認罪的狀態時。」

他說上主的寬恕不會先要求我們悔改，所以也可以學習主動去寬恕，「寬恕不代表忘記，但它能夠提供一個先決條件，讓我們內心得享自由」，形容可讓所有人得享一個更光明的未來。

周守仁最後以一則禱文作結：「上主，我懷著信心和希望，把國家的民主發展交託給你。你是公義和大智的，從起初直到永遠。讓我背負起你的軛，向你學習。好能透過你的良善與心謙，可以看到生命永恆的渴望。讓我們在愛中前行，互相支持好能化解矛盾，享受聖三共融的美麗。主啊，請引領我們！請與我們、中國人民同行！亞孟。」