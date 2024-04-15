天水圍屋邨墟市擺賣基層手作　民間團體冀各區區議會支援恆常舉辦

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港府年初更新「墟市申請資源指南」，撐・基層墟市聯盟、社區發展陣線聯同不同社區團體，昨日（14日）在天水圍天悅邨舉辦「天水圍社區生活墟」，是港府年初更新「墟市申請資源指南」後，民間團體舉辦全港首個「屋邨墟市」。參與組織期望推動各區區議會支持，並支援地區團體恆常及持續於社區舉辦基層墟市。



主辦單位指出，墟市共有20個特色攤檔，有別於過往政府舉辦的市集以大品牌及連銷店為主。今次參加擺檔的檔主，主要是基層婦女及街坊，售賣自家手作及特色產品，例如﹕手工鉤織、布藝、飾物、造型汽球、天然驅蟲磚、創意環保用品、盆栽、環保酵素、二手物等，產品充滿本土文化特色和貼近民生需要。

其中一名檔主石小姐，主要出售自創布藝和絲帶頭飾，因家人經常出入醫院，決定為家人製作色彩繽紛的髮圈，讓看上去較精神，得到不少途人及醫護人員讚賞。透過於墟市擺賣，她希望能將祝福及快樂感染他人。

另一名檔主芳姨，主要出售創意環保用品，用廢棄的汽水罐、紙包飲品盒等製成牙籤筒、袋子、散子包等。她表示，自己過去飽受情緒困擾，偶然下發現手作療癒心靈。她十分開心能夠參加基層墟市，賺取一些收入之餘，亦增加信心和滿足感。

「墟市申請資源指南」更新後 民間團體首辦屋邨墟市

撐．基層墟市聯盟代表姚舒敏表示，現時不少屋邨主要乃商場主導的消費模式，欠缺地舖及小店，居民更被迫「捱貴嘢」。民間團體一直推動開拓公共屋邨的公共空間舉辦墟市，為基層社區發掘更多元消費選擇，同時為區內街坊提供開拓收入及發揮個人才能的機會。

姚補充，過去不少團體於不同政府場地申請舉辦地區墟市活動，因場地安排及申請流程仍欠清晰及繁複，導致墟市申請困難重重，政府於本年1月終於接納聯盟的多項建議更新了「墟市申請資源指南」，相信能夠鼓勵更多團體舉辦墟市活動。