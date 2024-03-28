東九LED花海亮燈｜區議會料吸百萬人打卡　市民讚日夜兼容有情調

在施工期間被嘲似「靈堂」的東九文化中心對出LED花海，幾經波折後，終於在今日（28日）晚上7點舉行亮燈儀式。民政事務總署署長張趙凱渝主持儀式時表示，觀塘民政處和區議會都重視市民意見，再調整花海日間和夜間的顔色。有區議員估計，可在展出期間吸引過百萬人次前來打卡。

到訪的市民就表示，雖之前白花似「靈堂」，「而家整得靚咪好」，相信可帶動地區氣氛，為附近增添生氣；亦有市民特意從將軍澳前來「賞花」，認為現時花海日間顔色「睇上去natural啲」，而晚間花發光則具情調，她評論為「日夜兼容，正！」



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花海展至6月底料吸百１萬人次 遇惡劣天氣考慮收起

民政事務總署署長張趙凱渝在亮燈儀式致辭時表示，LED花海是「18區日夜都繽紛」的活動之一，早前在留意到市民對花海的意見，觀塘民政處和區議會均重視市民意見，故重新調整花朵顔色；調整後的花海在日間所見，花朵顔色更艷麗，同時不失白色的清雅，而在晚間，花海加上藍光，組成色彩和諧的浪漫格調，望能成為觀塘區獨特景緻，吸引市民前來打卡。

民建聯觀塘區議員柯創盛表示，即使花朵增添多兩色，成本未有上升，仍維持在50萬元，他預料花海展出期間可吸引過百萬人次到訪，帶動地區氣氛和經濟。至於狂風暴雨等惡劣天氣下的安排，他指區議會會密切留意此等情況，如有安全風險，或會暫時收起。

另一民建聯觀塘區議員張琪騰期望，市民除了可到訪九龍灣的花海，也可前往同在觀塘區的觀塘碼頭和海濱遊覽當地的打卡裝置，以及裕民坊近市建局位置的大型燈牌。

將軍澳居民：日夜兼容，正！

將軍澳居民Connie今特意前來東九文化中心的花海欣賞亮燈儀式，這是她印象中第一次見到九龍區有花海，「地區街坊嚟支持下」。她表示，花海的效果比她想像中好，「睇落好好喎」，亦認為政府和花海承辦商反應好快，馬上就市民意見作出調整。她覺得現時的花海在日間有不同顔色，配合隔離階梯上的綠色草皮，「睇上去natural啲、共融啲」，而在晚上發光則適合打卡，「情侶family嚟打卡好有情調，浪漫啲」，她評論為花海是「日夜兼容，正！」

她指，花海對旅客吸引力「爭啲」，可能可以吸引部分九龍灣、觀塘的自由行旅客前來「睇一睇」，料花海可吸引本地市民像她一樣特意前來打卡，同時在附近消費，「嚟得打卡都最少都一個鐘或以上，之後順便過隔離商場飲個茶、食個晏」。

市民：政府應該做啲嘢刺激香港氣氛

康先生和太太同樣不是附近居民，今日專程前來欣賞LED花海，康先生認為花海設計有心思，「見到有問題政府即刻改，覺得佢哋有心意去做」，加上他們認為「政府呢個時候係應該做啲嘢刺激吓香港氣氛」。他表示，現時這花海可為附近地區增添生氣，刺激氣氛，所以夫婦兩人亦特意前來支持。

此外，他雖覺得之前花海的設計「似靈堂」，但認為大家「毋須要諗咁多」，只要「而家整得靚咪好」。