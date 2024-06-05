公務員房屋｜楊何蓓茵：不擬增配額、大灣區購置　葉劉批想法僵化

在今日（5日）立法會會議上，新民黨立法會議員黎棟國就公務員公共房屋配額計劃提出口頭質詢，指申請超額情況嚴重、所提供的配額不足，退休的紀律部隊員佐級人員亦因而未能適時遷出宿舍，延長了現職人員輪候宿舍的時間。他詢問會否重新考慮在大灣區內地城市購買房屋編配給公務員以紓緩問題，公務員事務局局長楊何蓓茵回覆說，會造成龐大財政負擔，不作考慮。



新民黨立法會議員葉劉淑儀對楊何蓓茵回應感到失望，指楊何蓓茵的想法「僵化」。



局長楊何蓓茵指不會考慮增加公務員的房屋配額，強調須在市民和公務員的房屋需求中取得平衡。（資料圖片）

楊何蓓茵：房屋供應緊張 配額計劃屬酌情安排

被問到會否增加房屋配額，楊何蓓茵稱不會考慮，形容房屋供應緊張，市民的房屋需求同樣殷切，亦希望市民的公屋輪候時間漸減，強調須在市民和公務員的房屋需求中取得平衡，而公務員房屋配額計劃屬酌情安排。黎棟國則斥酌情安排是政府的「擋箭牌」。

大灣區購置房屋作編配 是龐大財政負擔

被問到會否在鄰近香港的粵港澳大灣區內地城市購買房屋編配給合資格公務員，以紓緩配額供應嚴重不足的問題，楊何蓓茵亦稱不會考慮，指此舉會為政府造成財政負擔，再次強調計劃屬酌情處理。工聯會立法會議員吳秋北指，楊何蓓茵稱的「龐大開支」缺乏論證，在大灣區城市以相同的公屋成本購置房屋更划算。楊何蓓茵回應說，在現有的房屋供應上再購置屬額外支出。而在實際操作方面，公務員在大灣區城市居住，交通費用相對較貴，地理位置亦令上班困難。

新民黨立法會議員葉劉淑儀則指楊何蓓茵的想法「僵化」，對回應感到失望，表示在大灣區城市購置房屋較在港興建快，且便宜，又可節省房屋開支。另外，亦有公務員在口岸、北區等鄰近位置工作，應適用於此方案。楊何蓓茵再三強調，會花額外財政開支。