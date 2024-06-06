23條｜美眾議院動議制裁國安條例負責人　港府：無懼任何威嚇

美國眾議院通過動議，制裁香港《維護國家安全條例》的負責人，特區政府表示強烈不滿和反對。



特區政府發言人表示︰「美國眾議院要求施加所謂『制裁』，妄圖恫嚇堅定維護國家安全的人員，企圖借自由之名，掩飾其卑劣的政治意圖，明目張膽地對屬於中國內政的香港事務作出干涉，違反國際法和國際關係基本準則。香港特區無懼任何威嚇，會繼續堅定不移依法維護國家安全。」

發言人稱，該動議針對香港特區維護國家安全相關法律的內容，「全屬無稽失實」，又指美國通過各項報告「堆砌故事、穿鑿附會，惡意詆譭香港特區維護國家安全相關法律，對盡責、忠誠和依法維護國家安全的香港特區肆意攻擊，而對《香港國安法》讓廣大香港居民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況置若罔聞，其霸凌和「雙標」的虛偽面目和行徑表露無遺。」

發言人指，美國最少有21部涉及國家安全的法律，「根本沒有資格對香港就正當維護國家安全立法指手畫腳。」

特區政府強烈敦促美國眾議院停止以政治伎倆，試圖干預香港依法維護國家安全。