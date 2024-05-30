新質生產力｜本港每年工程費達3000億　議員倡借創科應對成本上漲

立法會今天（30日）續會，討論把握新質生產力機遇的議員議案。選委界陳紹雄說，未來幾年公私營機構每年建築費高達3,000億元，建造業必須運用創新科技，應對建築成本上漲、工期延誤和工地表現安全不理想等問題，借助創新科技成果幫助傳統建造業智能化。



選委界陳紹雄說本港未來工程項目總額達3000億，建造業必須運用創新科技，應對建築成本上漲。（資料圖片/梁鵬威攝）

陳紹雄倡完善低空經濟相關法規

陳紹雄說，低空經濟具有新質生產力的核心特徵，建議香港完善低空經濟相關法規；他又提及發展氫能可帶動綠色生產力，期望政府的藍圖能提供清晰方向，香港應按自身條件，建立港版新質生產力。

3月19日，立法會加開會議恢復二讀辯論落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例草案》，圖為容海恩。（盧翊銘攝）

容海恩冀推動大灣區成為全球人才高地

新民黨容海恩建議完善大灣區創新合作機制，包括在北都建立基礎設施，推動創新資源共享，加快三地人才項目統籌對接。她又說，政府要完善人才引進政策，推動大灣區成為全球人才高地；加快粵港澳大灣區法律銜接，為創科提供法律保障等。

選委界陳沛良認為政府要善用「香港投資管理有限公司」下面「策略性創科基金」和「共同投資基金」，吸引更多有潛力初創企業在香港發展。（資料圖片/黃浩謙攝）

陳沛良倡協助初創企業對接本地市場

選委界陳沛良認為政府要善用「香港投資管理有限公司」下面「策略性創科基金」和「共同投資基金」，吸引更多有潛力初創企業在香港發展，由政府參與投資；引進重點企業辦公室亦可加強支援周邊專業服務，例如法律等，協助初創企業在本地市場發展。他續說新質生產力發展，非常依賴數碼基建及數據應用，香港大有可為，香港建立人工智能超算中心要急起直追。

商界廖長江說，高才通計劃下部分高才投入保險業，建議計劃限定高才須加入香港八大中心行業。（資料圖片/盧翊銘攝）

廖長江：要思考如何分享產業提升成果

商界廖長江說，高才通計劃下部分高才投入保險業，建議計劃限定高才須加入香港八大中心行業，包括國際金融中心、國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心、國際貿易中心、國際航運中心、國際航空樞紐、亞太區國際法律及爭議解決服務中心，以及區域知識產權貿易中心。他又提到，學生和打工仔認為創科產業跟他們遙不可及，或與日常工作無關，建議政府思考如何讓市民共享創科產業成果。