立法會內委會批准考察內地三甲醫院　了解醫療水平及推動跨境醫療

立法會內務委員會今日（7日）召開會議，批准立法會衞生事務委員會在7月14日，聯同醫務衞生局局長盧寵茂率領的政府訪問團，前往內地三甲醫院考察。



廣州市中山大學附屬第一醫院，是廣州市三甲醫院。（香港01記者攝）

衞生事務委員會主席陳凱欣稱，目前有13位議員有意參加，考察團旨在了解內地三甲醫院的醫療水平、服務及設施，了解推展試點計劃的情況，以及了解如何進一步推動跨境醫療合作，包括放寬醫院管理局病人到港大深圳醫院接受專科手術和醫療檢查，以便利香港市民和紓緩公立醫院服務的壓力。

陳國基：望《建造業付款保障條例草案》盡快通過

內委會主席李慧琼亦匯報與政務司司長陳國基會面情況，引述陳指立法會就《建造業付款保障條例草案》成立委員會，要把握新質生產力機遇，確保工程項目提速、提效，減低工期延誤。他預計條例實施後，投標者顧慮被拖延付款風險，而提高標價的情況會減少，工程採購成本造價會下降，發展局會全力配合法案委員會工作，讓草案盡早通過。

此外，李慧琼表示將於6月13日舉行行政長官互動交流答問會，交流會在當天10時半至12時舉行，議題包括發展新質生產力，以及弘揚中華文化、推動文旅融合。秘書處稍後會向議員提供細節。