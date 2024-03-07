居大灣區港人可續往港深醫院覆診至明年3月　診金為100元人民幣

港府早前公布推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓合資格港人於港大深圳醫院接受資助診症服務，該計劃原定於本月底到期，醫衞局今再公布延續計劃至明年3月31日，以便利合資格的醫管局病人可繼續於港大深圳醫院接受資助診症服務。



內地看病除基本診金外，檢查，藥費需要額外加錢，港深醫院設立打包收費，提高收費透明度。(盧翊銘攝)

政府於2020年起因應疫情推出支援計劃，讓居住在大灣區的醫管局病人，可以到港大深圳醫院覆診。隨着兩地去年1月通關，港府未有取消計劃，並公布推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」延續相關安排。

有關計劃原定於本月底到期，醫衞局今再公布延續計劃至明年三月三十一日，以便利合資格的醫管局病人可繼續於港大深圳醫院接受資助診症服務。

醫衞局表示，截至今年2月底，已有超過4,000名合資格病人參加先導計劃。局方亦解釋，據港大深圳醫院於去年年底至今年年初曾進行病人問卷調查結果顯示，參加先導計劃的病人中，近60%為65歲或以上長者。當中96%病人常居於廣東省，該批病者中約60%現居於深圳。調查又顯示，超過90%參加先導計劃的病人均滿意港大深圳醫院的服務，並認為先導計劃能便利他們在內地覆診，免卻舟車勞頓往返香港。

考慮到先導計劃能有效照顧相關病人經常覆診的需要，政府決定將先導計劃延長一年。在今年4月1日至明年3月31日期間，合資格病人可繼續於港大深圳醫院接受資助診症服務。醫衞局局長盧寵茂表示，為更有效支援使用大灣區跨境醫療服務的香港市民，醫健通應用程式稍後亦會推出新功能，協助有需要的市民獲得更連貫和全面的醫護服務。

在先導計劃下，合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症服務，需繳付人民幣100元診金，餘下費用差額則由先導計劃資助，上限為人民幣2,000元，有效期至明年3月31日。

計劃的服務範圍與特別支援計劃相同，涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科（只包括痛症科門診）、心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科（骨科）、兒科及外科。至於偶發性疾病、需要住院或日間住院及急症室服務則不包括在內。