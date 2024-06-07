兩終院非常任法官辭任　謝偉俊：法律執行要貫徹始終尊重市民自由

兩名來自英國的終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）及郝廉思（Lawrence Collins）辭任。英國律師及法律界評論員Joshua Rozenberg轉發郝廉思的回覆，郝廉思表示，由於香港的政治狀況，他已辭去終審法院的職務。



執業大律師、新民黨立法會議員容海恩指，根據現時國際大環境，不難想象兩位面對甚麼壓力，但表示理解。基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬則坦言「有點失望」，認為對香港並非很公道。民建聯司法及法律事務發言人兼立法會議員周浩鼎則對兩人辭任感到可惜，深信香港法院一直依法辦事，堅守法治精神。



本身是律師的選委界立法會議員謝偉俊稱，留意法官指對香港充滿信心，但又指擔心政治環境，謝認為，要令國際有信心，盡可能做到立法、執法、司法不單止「靠口講」，行為上貫徹始終才是更重要，要尊重市民自由、尊重市民保障。



容海恩認為，兩名法官辭任不會影響香港法治完整性，又引述終審法院首席法官張舉能表示，會積極招攬以充實法官團隊。

至於兩位辭任法官都來自英國，是否有其他原因？容海恩指不得所知，但亦不排除有其他原因讓來自英國的非常任法官辭職。填補空缺方面，她認為特區會向不同司法管轄區人士招手，而愛爾蘭都是一個好選擇，希望司法機構找到合適人士處理事務。

其中一名法官說是基於政治狀況而辭任，梁美芬說對此有點失望，亦對香港不是很公道。梁美芬表示，香港法治基石不會因為一兩名外籍法官辭任而動搖。

謝偉俊：不要讓國際社會認為香港嚴苛執法

被問及會否擔心舉動影響香港法治形象地位，謝偉俊稱大家明白兩名法官辭職或多或少因為地緣政治，或者西方社會對香港甚至對國家打壓有關，認為或多或少對香港法治形象、整體施政有負面影響。

他特別留意法官指，對香港充滿信心，但又擔心政治環境，謝認為香港司法制度要保持完整，但行政上要令國際有信心。他說立法無可避免，要盡可能在立法、執法、司法不單止「靠口講」，行為上貫徹始終才是更重要，並要尊重市民自由、尊重市民保障。

相信我哋香港要檢視一下，究竟香港除咗靠司法制度依然保持相對完整之外，我哋政治系統有無需要檢視一下，點樣可以令到唔使單靠司法去保持我哋國際上確保得到自由嘅形象。而喺行政上都能夠畀到國際信心，我哋雖然有一啲立法、司法無可避免嘅，特別係國安嘅司法，但係我哋仍然盡可能喺立法、執法、司法上都盡可能做到唔好淨係口講、唔好淨係話我哋文章或者我哋法例裡面有，而係真真正正喺行為上、執行上都做到貫徹始終，真係做到尊重香港市民嘅自由、尊重香港市民各方面嘅保障，呢樣先係更加重要。 謝偉俊

對於是否與國安法、23條有關聯，謝表示法官沒有講明，但時序上推斷或多或少有聯想性，希望現時是因為大家未習慣，不要讓國際社會認為香港是嚴苛執法社會，重申保障自由最重要。

至於是否繼續邀請海外法官來港，他指香港在英語系國家法治傳統吸收不少養份，香港回歸設計希望可以保留普通法系統，外籍法官在香港對國際地位身份有連貫性。謝偉俊續稱，香港需要與普通法國家、權威性管轄區密切關聯，以保持香港普通法國家地位，遠離國際認可有害無益。

周浩鼎希望司法機構繼續邀請海外普通法地區的資深司法人員，擔任終院非常任法官。（資料圖片/李宇婷攝）

周浩鼎對於兩人辭任感到可惜，亦感謝他們過去對香港法院作出的貢獻。郝廉思強調對香港終院及法官獨立性充滿信心，周浩鼎亦認為香港司法獨立驗法治精神不會動搖，亦絕對不會成為部份外國政客詆譭抹黑的情況。

周浩鼎深信深信香港的法院一直依法辦事，堅守法治精神，亦鼓勵司法機構，繼續邀請海外普通法地區的資深司法人員，擔任終院非常任法官，認為對香港普通法的發展絕對有貢獻及幫助。