公務員守則｜楊何蓓茵：公務員工作時　須將國家安全放很高位置

公務員事務局昨日公布更新版《公務員守則》，列出公務員必須恪守的12項基本信念和操守準則，包括維護憲制秩序及國家安全、政治中立等。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（8日）在電台節目稱，今次內容並非新要求，只是更清楚闡述，包括令維護國家安全內容更完滿，認為公務員需了解國家安全觀，局方會繼續提供培訓。她續指，維護國家安全條例寫明，公務員工作時，要將國家安全放在很高的位置，國家安全是工作一部分。



至於《守則》列明要政治中立，公務員批評政府政策是否要小心，楊何蓓茵稱，以前有人「有意無意誤解」，認為公務員既不支持政府也不反政府，實際上公務員有義務支持政府，亦不應該公開批評政策，內部討論可以表達意見，但不要讓外界以為公務員的反對意見是官方意思。她續稱，高級公務員更要小心，私人身分會令人聯想公職關係。



公務員事務局昨日公布更新版《公務員守則》，列出公務員必須恪守的12項基本信念和操守準則，包括維護憲制秩序及國家安全、政治中立等。（資料圖片）

參與政治活動要避免外間以為政府支持活動

楊何蓓茵在節目中表示，公務員都有政治生活，參與時不應與自己職位構成利益衝突。她表示，一般市民都要小心部分示威遊行活動會否變質、甚至被騎劫，而公務員參與時，要避免外間誤以為是政府支持活動。她續指，公務員在「現實世界」的做法、同一套原則適用於社交媒體。

對於坊間有指公務員各自為政，楊何蓓茵舉例，如市民找錯部門，公務員可「行多一步」，協助市民找到正確的電話、網站，形容提供基本資料「好應該」，「唔好咁計較甚麼部門主任就做甚麼嘅嘢」。不過，她亦稱部門之間有合作，例如緊急動員機制去年運作好，對於公務員能幫到市民感到很開心。

新版《公務員守則》要求保護國家秘密，楊何蓓茵指，公務員一向要遵守保密條例，加入相關內容是令大家有認知、有意識，以更加小心處理。

楊何蓓茵在節目中表示，公務員都有政治生活，參與時不應與自己職位構成利益衝突。（資料圖片）

楊何蓓茵：就公務員薪酬調整 行會已全面考慮因素

薪酬趨勢調查報告指，調薪幅度為4.01%至5.47%，而政府提出公務員劃一加薪3%。楊何蓓茵指，政府會考慮公務員團體的建議，再給予行會決定，但要考慮政府財政狀況。她表示，23/24已錄千億赤字，政府要審慎理財，提出3%加幅屬全面考慮，每年大約需增撥40億元，若計及資助機構所增加的資助額，合共需增撥約80億元。