新版公務員守則生效　列明「政治中立」須以效忠國家及特區為前提

公務員事務局今日（7日）向全體公務員發出通告頒布更新版《公務員守則》，闡明公務員團隊須共同恪守12項基本信念，包括維護憲制秩序及國家安全；以民為本；盡忠職守等。該局指更新版守則即時生效，所有公務員和其他政府僱員均須遵守。

更新版守則繼續保留「政治中立」原則，守則列明過去曾經有人曲解「政治中立」含意，公務員必須對此有所辨識和警惕。並指所有公務員擁護「一國兩制」、維護國家安全、全力協助行政長官有效施政以及支持港府政策立場是理所當然的，公務員「政治中立」必須以效忠國家和香港特區為前提。



更新版《公務員守則》當局曾經研究刪除守則中「政治中立」字眼，最後決定保留。（資料圖片/文睿攝）

楊何蓓茵大部份意見均支持更新守則 新增23條相關內容

公務員事務局局長楊何蓓茵指，今年一月完成更新守則諮詢工作，收集到大部份意見均支持更新守則，經考慮各持份者意見後，已敲定和頒布更新版守則，而因應《維護國家安全條例》在今年3月生效，也將有關的部份在更新版守則中加以闡述。

公務員事務局今日（7日）向全體公務員發出通告頒布更新版《公務員守則》，闡明公務員團隊須共同恪守12項基本信念。（資料圖片/歐嘉樂攝）

12項基本信念包括維護憲制秩序及國家安全、以民為本、堅守法治

楊何蓓茵指，更新版守則述明了公務員團隊須共同恪守的12項基本信念，包括維護憲制秩序及國家安全；以民為本；熱心公共服務；盡忠職守；堅守法治；廉潔守正；政治中立；專業精神；團隊精神；效益為本；績效問責；以及保密原則。此外，公務員必須遵守與更新版守則要求相符且切合社會對公務員的期望的操守準則。

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守則：曾經有人曲解「政治中立」含意 公務員必須對此有所警惕

更新版守則繼續保留「政治中立」原則，守則列明過去曾經有人曲解「政治中立」含意，公務員必須對此有所辨識和警惕。並指所有公務員擁護「一國兩制」、維護國家安全、全力協助行政長官有效施政以及支持港府政策立場是理所當然的，公務員「政治中立」必須以效忠國家和香港特區為前提。