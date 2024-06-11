李家超︰岑耀信前後說法矛盾　批英國官員和政客試圖將司法武器化

早前辭任的英籍終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）發文，指香港曾是一個充滿活力和政治多元化的社會，正慢慢變得極權，法治都受到嚴重損害。特首李家超說英國官員和政客試圖將司法武器化，又認為香港法官被少數過往法律共事的同事背棄，強調整個社會都要支持他們。



6月11日，李家超行政會議前見記者。（夏家朗攝）

岑耀信發文後，特區政府發聲明反駁極不同意他發表的個人意見，強調特區法院在審理涉及國家安全或任何性質的案件時，絕對沒有受到中央或特區政府的任何政治壓力，又指香港法治亦無任何倒退，任何人士無論出於甚麼理由或動機而提出相反結論，都是完全錯誤和毫無根據 。

李家超今（11日）出席行會前記者會，被問及如何挽回外界的信心時說，政府已發出詳盡的聲明稱不同意他的看法，指法官的專業不在政治，他們可以有個人的政治取向，他們可喜歡不喜歡某個政治制度，亦可喜歡或不喜歡某條法例，但法官專業要按法律原則和證據，正確詮釋法例。

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指英國官員政客在審訊前後「公然恐嚇要制裁法官」

李家超提到岑曾拒絕參與由英國政府鼓動的政治杯葛，並曾引用例子稱民主和法治是兩回事不應混為一談，但近日言論令他感到和當時的說法有矛盾。他續說意圖破壞法治的人來自英國官員、政客，他們在審訊前、期間或後公然恐嚇要制裁法官，稱英國官員和政客試圖將司法武器化，針對中國和特區。

李家超強調，特區不會容許任何人干涉法官的法院審訊，法院一直進行獨立審判，不受任何干涉，過去、現在和將來亦如是，不干預法院審訊是「香港的基因」。

其餘兩位表明辭任的終審法院非常任法官包括郝廉思和麥嘉琳，李家超說郝廉思辭任時表示繼續對香港法院及其人員的全面獨特性有完全信心，麥嘉琳因年紀原因，表示任期屆滿後不打算續任，但她表示對法院的成員其獨立性和維護法治的信心抱有信心。李家超表示對香港法官感到驕傲，認為他們堅守司法誓言，以無懼、無偏、無私精神維持司法公義，無懼來自海外威脅和干預行為，對他們的勇氣和維持香港法治的堅持由衷敬佩。

李家超強調會全面保障法官，「整個香港社會都支持你哋」，又說遺憾的是他們被少數過去曾為法律共事的同事背棄，但他們有全港的支持，「我哋要毫無保留地支持我哋勇敢正直嘅法官」。