終院非常任法官岑耀信辭任後撰文：香港法治面臨嚴重危險

兩名英籍的終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）及郝廉思（Lawrence Collins）早前辭任，其中岑耀信在金融時報 (Financial Times)撰文，指香港曾是一個充滿活力和政治多元化的社會，正慢慢變得極權，法治都受到嚴重損害。



岑耀信在內文指，《國家安全法》和煽動顛覆國家政權等條文，嚴重限制法官的行動自由，又指香港有種壓抑氣氛，出現一種司法「愛國」的呼聲，而在日益陰暗的政治情緒下，很多法官已忘記他們作為人民自由捍衛者的傳統角色。



岑耀信（Jonathan Sumption）（左）和郝廉思（Lawrence Collins）（右）（司法機構）

指香港司法部門出現日益萎靡不振徵兆

早前辭任的終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption），在金融時報 (Financial Times)發布以「香港法治面臨嚴重危險（The rule of law in Hong Kong is in grave danger）」為題的文章。

文章首先提到5月30日47人案的判決，案中14名不認罪被告裁定罪成。岑耀信指判決意味否決預算案並非向行政長官施壓、促使他改變政策的允許手段。他續指，即使這決定在法律上站不住腳，也不一定意味法治已死。

不過，他認為這是香港司法部門日益萎靡不振的徵兆（ The real problem is that the decision is symptomatic of a growing malaise in the Hong Kong judiciary.）。他又提到，香港的法官受美國制裁威脅，更要在中國創造的「不可能的政治環境（（impossible political environment）」中繼續其工作。

岑耀信（Jonathan Sumption）（司法機構）

認為普通法足以應對2019年問題

岑耀信指出，第一個問題出於《國家安全法》和煽動叛亂相關的條文，嚴重限制法官的行動自由；其次，法官都知道如果中國不喜歡法院的判決，可透過人大釋法推翻判決，例如壹傳媒創辦人黎智英獲准聘用英國御用大律師Tim Owen抗辯的裁決，反映中國利用這項權力對付其對手。

岑耀信續指，2019年的情況令人震驚，但普通法足以應對，惟當局偏執，想以國家安全法鎮壓和平的政治異議，有媒體關閉、有媒體的編輯因煽動正受審、有團體解散、更有團體領袖被捕。

認為香港不再是充滿活力和政治多元化社會

他又提到，現時香港社會有一種壓抑氣氛，當某些案件有保釋或無罪釋放的決定後，會引來鼓譟，出現一種司法「愛國」的呼聲。

岑耀信在文末指，香港曾是一個充滿活力和政治多元化的社會，正慢慢變得極權，法治都會受到嚴重損害。更甚的是，很多法官在日益陰暗的政治情緒下，已忘記他們作為人民自由捍衛者的傳統角色。