終院非常任法官岑耀信辭任後撰文：香港法治面臨嚴重危險

兩名英籍的終審法院非常任法官岑耀信(Jonathan Sumption)及郝廉思(Lawrence Collins)早前辭任,其中岑耀信在金融時報 (Financial Times)撰文,指香港曾是一個充滿活力和政治多元化的社會,正慢慢變得極權,法治都受到嚴重損害。



岑耀信在內文指,《國家安全法》和煽動顛覆國家政權等條文,嚴重限制法官的行動自由,又指香港有種壓抑氣氛,出現一種司法「愛國」的呼聲,而在日益陰暗的政治情緒下,很多法官已忘記他們作為人民自由捍衛者的傳統角色。



岑耀信(Jonathan Sumption)(左)和郝廉思(Lawrence Collins)(右)(司法機構)

指香港司法部門出現日益萎靡不振徵兆

早前辭任的終審法院非常任法官岑耀信(Jonathan Sumption),在金融時報 (Financial Times)發布以「香港法治面臨嚴重危險(The rule of law in Hong Kong is in grave danger)」為題的文章。

文章首先提到5月30日47人案的判決,案中14名不認罪被告裁定罪成。岑耀信指判決意味否決預算案並非向行政長官施壓、促使他改變政策的允許手段。他續指,即使這決定在法律上站不住腳,也不一定意味法治已死。

不過,他認為這是香港司法部門日益萎靡不振的徵兆( The real problem is that the decision is symptomatic of a growing malaise in the Hong Kong judiciary.)。他又提到,香港的法官受美國制裁威脅,更要在中國創造的「不可能的政治環境((impossible political environment)」中繼續其工作。

認為普通法足以應對2019年問題

岑耀信指出,第一個問題出於《國家安全法》和煽動叛亂相關的條文,嚴重限制法官的行動自由;其次,法官都知道如果中國不喜歡法院的判決,可透過人大釋法推翻判決,例如壹傳媒創辦人黎智英獲准聘用英國御用大律師Tim Owen抗辯的裁決,反映中國利用這項權力對付其對手。

岑耀信續指,2019年的情況令人震驚,但普通法足以應對,惟當局偏執,想以國家安全法鎮壓和平的政治異議,有媒體關閉、有媒體的編輯因煽動正受審、有團體解散、更有團體領袖被捕。

認為香港不再是充滿活力和政治多元化社會

他又提到,現時香港社會有一種壓抑氣氛,當某些案件有保釋或無罪釋放的決定後,會引來鼓譟,出現一種司法「愛國」的呼聲。

岑耀信在文末指,香港曾是一個充滿活力和政治多元化的社會,正慢慢變得極權,法治都會受到嚴重損害。更甚的是,很多法官在日益陰暗的政治情緒下,已忘記他們作為人民自由捍衛者的傳統角色。