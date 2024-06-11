張舉能：不同意裁決及指稱法庭因政治削弱基本權利　不能混為一談

英籍終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）辭任後發文，指香港曾是一個充滿活力和政治多元化的社會，正慢慢變得極權，法治都受到嚴重損害。



終審法院首席法官張舉能感謝岑耀信對終審法院工作的貢獻，強調不同意法庭裁決是一回事，但指法庭因政治考慮而削弱基本權利則是另一回事，兩者不能混為一談。



岑耀信（Jonathan Sumption）（司法機構）

強調發表意見必須極度審慎 以免構成壓力

張舉能表示，司法機構感謝岑耀信對終審法院工作的貢獻。對於現正進行司法程序或有可能上訴的案件，張舉能說司法機構不評論，亦不評論其他人對案件的意見。司法機構尊重任何人對案件持有個人意見的權利，但公開發表的意見可能會對法庭執行司法工作構成壓力或干預。因此，即使要發表意見，亦必須極度審慎。

張舉能強調，所有級別的法官均應恪守司法誓言，公正及獨立地按照法律和證據對案件作出裁決，並認為他們確實如此。他說，任何指稱法官的裁決受到或可能受到政治或其他外來考慮影響的說法，都屬嚴重指控，必須理據具體且充份，絕不應輕率作出。

張舉能強調，司法機構尊重任何人對案件持有個人意見的權利，但公開發表的意見可能會對法庭執行司法工作構成壓力或干預。（資料圖片 / 羅君豪攝）

承認保障基本權利和維護國家安全之間經常存在張力

對於涉及國家安全的案件，張舉能指一如其他司法管轄區，保障基本權利和維護國家安全之間經常存在張力，而兩者皆是香港司法機構一直致力恪守的使命。他承認在個別案件中取得適切的平衡並不容易，案件結果亦偶爾引起爭議。然而，張舉能強調不同意法庭裁決是一回事，但指法庭因政治考慮而削弱基本權利則是另一回事，兩者不能混為一談。

張舉能表示，法庭裁決可按照適用程序進行上訴，他有信心高等法院上訴法庭和終審法院會繼續秉持誠信和專業的態度，處理任何上訴案件。