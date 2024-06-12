岑耀信指47人案是辭任「最後一根稻草」　祈顯義：司法仍有效獨立

來自英國的終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）早前辭任，他接受英國BBC訪問時說，5月3日47人案當中14名不認罪的被告被判罪名成立，是他決定辭任的最後一根稻草（was the last straw），指法官有意確保北京針對民主支持者的行動成功，又說若中國不滿法庭判決，可以扭轉它。



至於來自澳洲、去年獲委任為終審法院非常任法官的（Patrick Keane），接受澳洲《The Australian Financial Review》訪問時指，他的紅線是政府向司法機構施壓，或拒絕接受法庭判決，但認為這在香港並未發生。



岑耀信（Jonathan Sumption）（司法機構）

岑耀信表示，香港有愈來愈明顯的傾向，是以國家安全法律粉碎和平的政治異議，而不僅僅是應對暴亂。

談到香港的法官，岑耀信說大多數都是具有普通法自由本能的可敬之人（honourable people with all the liberal instincts of the common law），但認為他們必須在中國創造但不可行的政治環境中工作。

2022年，來自英國的韋彥德（Robert Reed）辭任終審法院非常任法官時，岑耀信、郝廉思（Lawrence Collins）及其他未辭任的終審法院非常任法官發表一份聲明，指海外法官繼續參與對香港市民有利。但岑耀信向BBC說，他不再相信了，指最初幾年留下來看看事情如何發展，並希望做出積極貢獻，期望海外法官存在有利香港維持法治，但經過長時間之後，認為這是不現實的。

祈顯義為澳洲高等法院前法官，1988年獲委任為御用大律師，主攻商法、衡平法及憲法。(網上圖片)

現時香港有7名終審法院非常任法官，當中4人來自澳洲，祈顯義是其中之一。他接受《The Australian Financial Review》訪問時指，認為香港司法系統仍然有效和獨立。

祈顯義說，岑耀信當然可以提出意見，但強調香港47人案部份人士可以上訴，而法庭提出的觀點亦可以被推翻，認為不應在制度未被允許運作前就譴責制度無效。

祈顯義認為，有些國家以不同方式希望取得平衡，而在香港的平衡受到特殊的打擊，確很難做到。他補充說，對不同法律制度的批評，經常會被政治化。