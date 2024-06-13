簡約公屋｜租金比傳統公屋便宜　廚房禁明火煮食　廁所無乾濕分離

房屋局今日（13日）公布「簡約公屋」第一期申請詳情，包括元朗攸壆路及牛頭角彩興路，預計分別於2025年第一及第二季起入伙。



《香港01》視察牛頭角彩興路單位，與近年新建成的公屋比較，簡約公屋廁所非乾濕分離，意味沖完涼後廁所會濕透，情況與舊式的公屋無異；簡約公屋住戶不能自行改變單位格局，不能裝修間房、不能髹油鑽牆，只靠簾布分間房間。簡約公屋租金比傳統公屋便宜，並設有溫習及活動室、社區服務及休閒設施等。



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《香港01》今日參觀牛頭角彩興路的兩個示範單位，其一個為4至5人單位，内部樓面面積為31平方米，設有開放式廚房、浴室、客臥。客廳擺放沙發、電視櫃後，亦有四、五步直線距離。

4至5人單位可劃分三間臥室

單位沒有間隔，但天花板裝有路軌，可用長簾區間三間臥室，每間可擺放一張雙人床或雙層床，其中靠窗的一張床旁邊還可擺放一張書桌及衣櫃。臥室設四扇窗，上有一個冷氣機架，並有兩扇較小緊窗。

牛頭角彩興路簡約公屋項目單位，4至5人房。（盧翊銘攝）

1至2人單位可放雙人床 惟空間感變小

至於1至2人單位，樓面面積為13平方米，一入門口旁邊可以擺放雙人床，床前可擺放一個衣櫃，床的對角位置可置一張桌子，兩張椅子。床尾對正開放式廚房，廚房佈置與其他大單位相近，不過空間較少。

牛頭角彩興路單位廁所設一扇窗及抽氣扇，內置馬桶、熱水爐、花灑，以摺門與洗手盤獨立分間開來。廚房方面，設洗手盤及工作台，可放電磁爐，工作台下方設洗衣機位，有空間擺放小冰箱、一個落地雜物架及多層調味醬油掛架；另設有兩扇窗戶，上設冷氣機位及抽氣扇位，住戶需自行安裝冷氣機及抽氣扇，還有設一條橫於高處的晾衣架。

牛頭角彩興路簡約公屋項目單位，1至2人房。（盧翊銘攝）

不能改變單位格局 電線管外露

與傳統公屋比較，簡約公屋有多個不同之處，例如牆身安裝電路線管，而非藏入牆；單位格局亦不能改變，不能裝修、髹油、鑽牆，只能以簾布劃分間空間，私隱欠奉；晾衣架設於室內近廚房位置，而非從窗戶外延伸出去；廁所面積狹小，未能設獨立淋浴空間，不能乾濕分離；及不能以明火煮食等。

牛頭角彩興路簡約公屋項目單位，廁所非乾濕分離。（盧翊銘攝）

租金比新建公屋便宜 面積略小

租金方面，比較牛頭角彩興路簡約公屋及新建深水埗的公屋白田邨雅田樓，前者1至2人單位面積約13平方米，月租約1,110元，而後者面積約14至16平方米，月租約1,330元；而3至4人單位，前者面積約為25平方米，月租約2,140元，而後者面積約30平方米，月租2,870元；4至5人單位方面，前者面積約31平方米，月租約2,650元，而後者面積約35平方米，月租約為3,410元。

比較元朗攸壆路簡約公屋及屯門的公屋顯發邨顯發樓，前者1至2人單位面積約13平方米，月租約740元，後者面積約14至16平方米，月租約890元；前者3至4人單位，面積25平方米，月租約1,420元，後者面積約30平方米，而月租1,910元。

簡約公屋同類型單位的面積較公屋小1至5平方米，租金亦較便宜。據房屋局第一期簡約公屋手冊資料，租金初步參考同區新落成傳統公屋約九成，並以現時的傳統公屋租金估算。

牛頭角彩興路簡約公屋項目單位。（盧翊銘攝）

簡約公屋設社區服務和休閒設施

設施配套方面，牛頭角彩興路簡約公屋設有小商店、自助洗衣店、溫習/活動室、社區服務和休閒設施等，每座設有升降機，另設兩期之間連接升降機，並設有小巴站等。而深水埗的公屋白田邨設有巴士總站和小巴站、時租泊車處及商場街市等。

元朗攸壆路簡約公屋設有商店、自助洗衣店、溫習/活動室、休閒和社區服務等，每座三層不設升降機，並設有巴士總站及小巴站。而屯門顯發邨則設停車場、屋邨管理處、到校學前康復服務辦事處、垃圾收集站等。