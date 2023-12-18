公務員守則｜葛珮帆指有退休高官日日批政府　倡收緊退休金發放

公務員事務局上周公布更新《公務員守則》諮詢稿，民建聯立法會議員葛珮帆今早在立法會一個事務委員會會議上表示，一些已退休的高官，在取得退休金的情況下，仍日日批評政府，建議當局考慮是否可以在退休金條例加入條款，令發放退休金的做法更嚴格，及考慮仿傚外國一些國家的做法，如有退休官員賣國或危害國家安全，將失去退休金權益。



不過，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，現有的退休金條例規管已很嚴格，如作出修訂，由於涉及幾十萬退休公務員，敏感度很高，又指大部分退休公務員恪守相關準則，當局暫無意修訂相關條例。



經修訂的《守則》又提到所有公務員不可以公務員身分批評任何政府政策，或支持其他人的反對意見，勞聯立法會議員周小松在今日（18日）立法會公務員及資助機構員工事務委員會上舉例指，公務員工會若反對公務員薪酬調整幅度，會否構成違反《守則》。

政府重申工會合法為員方爭權益不違規

楊何蓓茵則重申，討論調薪過程中，工會必然和資方即政府持不同意見，工會活動只要合符工會成立目的包括爭取薪酬褔利等，活動合符職工會條例和市民大眾能接受的形式和熱度，《守則》相關條文對工會沒有影響。但她提醒工會領導階層，個人就著非工會核心事務發表意見要特別小心。

楊何蓓茵又指，大部分公務員一直以來都秉持著守則的信念來執行工作，但過去有一小部分公務員可能沒有完全理解或曲解了現行守則的內容，導致其行為偏離公務員應具備的核心價值，因此當局需要重新制定一套清晰、完整且恰當的基本信念和操作準則，作為公務員行為的指南，以對他們的日常工作和決策起到指導作用。她指局方已就更新版守則會見職方代表解說內容，諮詢工作為期一個多月，公務員可在下月19日前提出意見。

梁子穎建議以政治正確取代政治中立（盧翊銘攝）

梁子穎倡以政治正確代替政治中立

工聯會立法會議員梁子穎則稱，回歸前後沿用政治中立，很多時被公務員誤解和被公眾強調中立，問到為何不用更準確的字，例如政治正確。楊何蓓茵指用不用政治中立字眼考慮很多，有考慮過不用，以避免曲解，但聽從多方意見，認為不用可能會有另一些誤解，最後決定沿用，不過會寫清楚內容和提供足夠公務員間的教育和宣傳，讓公務員有清楚的理解。

陳振英關注阻礙特區政府施政活動含意

金融界立法會議員陳振英關注《守則》中阻礙特區政府施政活動的意思，問到如何培養公務員尋求突破；而私人機構會有團隊建設的活動，問到局方會否參考。

楊何蓓茵指一般恰當和理性表達意見應該不會被視為阻礙特區施政，阻礙政府施政的活動層出不窮，包括阻礙政府法定程序推行等，又澄清在虛擬世界包括呼籲網民做實際行動等已是行動。公務員培訓方面，她指很多職系要評估公務員是否有創新；團隊建設工作一直都有做，公務員學院有提供課程，另外日常工作方面都有助團隊建設。

顏汶羽關注未量化績效指標如何體現問責（盧翊銘攝）

顏汶羽：未量化績效指標如何問責？

《守則》指公共政策及服務未必能夠完全量化或以績效指標客觀量度，但公務員絕不能只着眼程序和投放資源，更要切實解決問題，注重成效，為市民謀福祉。民建聯立法會議員顔汶羽質疑，未能量化績效指標，當局又如何執行行政問責。楊何蓓茵回應指，每一級的上司對下屬做到的成績應該都心中有數，上司評核時亦不應過度寬鬆。