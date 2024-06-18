何敬康拍片化身的士司機　兩文三語應付麻煩客｜政壇諸事町

的士行業服務水平一直被人詬病，部份「黑的」態度差、兜路、濫收車資影響整體形象。新民黨立法會議員何敬康和東區社區發展主任雷有得拍片，扮演的士司機和麻煩客人，宣傳優質的士司機的條件。



平日有健身的「大隻佬」何敬康，在短劇中扮演誠實的士司機，短短5分鐘的影片，就被雷有得這個麻煩客講粗口「嘟」了10次！



影片中何敬康扮演的士司機，當然要唱兩句「的士歌王」夏金城的《為了靚靚》，「香港小姐人人爭」唱到走音。其實這是周星馳《他來自江湖》的橋段，不過何敬康今次不是載麻煩小姐，而是麻煩先生雷有得。

準備交更的何敬康接了雷有得這張去太子的單，不過他「傻吓傻吓」要人提醒才幫手將行李放進車廂。然而雷有得這個乘客也好不到哪裡，「講講吓」又要轉去九龍塘理想酒店。

被客批評無發脾氣 不貪心抵讚

路途中雷有得批評疑似兜路，「所以咪多人投訴你呢啲的士狗囉！架車又舊、冷氣又唔足、路又唔熟，服務態度又差」，但何敬康並無發脾氣，而是兩文三語呼籲多給意見，讓的士司機改善了解乘客的要求，並解釋天氣關係開得比較慢。

罵足全程後，雷有得下車卻遺留了電話，聯絡司機後順利取回，何敬康亦不收任何報酬，令雷有得改觀大讚：「呢個的士佬真係好，係人間極品嚟嘅，要畀一個讚佢，無得頂！又唔貪心！」

何敬康說，只要的士司機和乘客一人行一步，大家都會更開心，所以希望各位司機大佬響應政府呼籲，「做多一步，好客之道」。