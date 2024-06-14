張宇人發言後離開會議室　盧寵茂：我都知你唔會聽啦｜政壇諸事町

政府早前公佈10項短期控煙措施，包括管制「火車頭」、禁止另類煙草產品等。自由黨立法會議員張宇人表示，「局長（盧寵茂），同你多講都有少少嘥氣」，呼籲政府不要做得太盡，否則物極必反。張結束發言前亦表示，毋須局方回應。醫務衞生局局長盧寵茂作出回應時，張宇人步出會議室。



張宇人：政府資源應教育青少年不要吸煙

張宇人在衛生事務委員會上表示，立法會在多年前都訪問不同國家，外國很多官員及議員都表示，如果煙民比率是16%，已經不需要管制，但如今香港吸煙率9.1%都要繼續控煙，稱政府應該將資源做其他政策。他直言自己是「嚴重煙民」，「鹽對健康都有問題不如禁埋」。他又稱，多數人不吸煙，就剝奪少數吸煙人士，希望政府不要做得太盡，否則會物極必反，應該將精神、注意力、錢，用以教育青少年不要吸煙。

張宇人直言自己是「嚴重煙民」，「鹽對健康都有問題不如禁埋」。希望政府不要做得太盡，否則會物極必反。（直播畫面截圖）

盧寵茂：張議員走緊 講都無謂

盧寵茂本想回應張宇人，惟張宇人發言後步出會議室。盧寵茂稱「張議員走啦？我答咗你先啦，我都知你唔會聽啦因為你都走緊啦，所以講都無謂啦。知道張議員會用所有時間發表意見，唔係問問題嘅。」盧寵茂稱吸煙危害健康，考慮健康永遠不滿意而是要繼續改善，不會吸煙率9.1%就完全滿足，雖政府資源用在控煙，但回報健康非常重要。