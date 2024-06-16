高鐵臥鋪｜坐12個鐘車有咩做？林世雄一瞓醒做晨操｜政壇諸事町

京港高鐵臥鋪列車昨日（15日）啟航，乘坐首班往北京列車的運輸及物流局局長林世雄今日（16日）早上抵達北京西站，究竟12個半小時車程是如何消磨時間呢？原來局長有個晨運好習慣，身處行走中的高鐵也不忘深蹲做運動。



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運輸及物流局在Facebook上載林世雄乘高鐵的影片，由上車開始全程直擊，林世雄在高鐵開車後去餐卡與議員及港鐵高層共晉晚餐。由於是高鐵臥鋪首班車，乘務員特意在餐卡高歌一曲致意，大家吃飽回房之際，林世雄意猶未盡，晚上10時許回到四人臥鋪房吃雪糕，睡前更拿起中國旅遊雜誌，打開床頭燈「挑燈夜讀」。

雖然臥鋪車早上近7時才到達北京，但林世雄5時30分便起床晨運，已經較他平時起床遲了，他在車卡找空位深蹲，更坐在走廊看晨光，吃個早餐便下車。

▼6月16日 高鐵動臥首列列車早上抵北京西站▼

