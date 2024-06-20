林定國：直接或間接資助潛逃者皆違法　無海外法官非「死人冧樓」

撰文：文維廣
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特區政府早前根據《維護國家安全條例》，刊憲指明對潛逃英國的6人實施限制，包括禁止向他們提供資金等。律政司司長林定國接受港台專訪時解釋，限制財政支持的目的，是減少對方利用財政資源從事危害國家安全活動，因此不論是直接或間接提供資金都可能違法。

林定國指，部份潛逃到海外人士，以為自己不在香港境內，可以繼續從事危害國家安全的行為，政府當然不能坐視不理，必定運用法例向他們施加一些條款，以減低他們從事危害國家安全行為的能力，減低他們的話語權。至於日後會否向潛逃到其他國家人士施加相關措施，他指要由保安局就個別情況作出決定。

（盧翊銘攝）

​保安局局長鄧炳強本月12日行使《維護國家安全條例》的賦權，在憲報刊登公告，指明6名被發出拘捕令正潛逃英國的人，包括羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達，實施4項措施，涉及「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照等」，個別人士還會被「執業資格暫時吊銷」及「暫時罷免董事職位」。

林定國強調，這些潛逃人士，政府有合理理由懷疑他們干犯了刑事罪行，香港是法治社會，他們有責任接受法庭審訊，面對法律的程序，而結果當然透過司法定奪。他指如果要逃避接受司法制度的測試，是極不對的行為，如果認為自己無違法，可有充份機會透過司法程序，述說立場，爭取別人認同，而潛逃基本上是逃避法律責任。

政府刊憲點名六名在逃英國人士實施四項禁制措施，包括羅冠聰。（資料圖片）
政府刊憲點名六名在逃英國人士實施四項禁制措施，包括蒙兆達直言。（資料圖片/羅君豪攝）
政府刊憲點名六名在逃英國人士實施四項禁制措施，包括劉祖廸。（資料圖片/路透社）
政府刊憲點名六名在逃英國人士實施四項禁制措施，包括鄭文傑。(資料圖片/絲綢之路經濟發展研究中心官網）
政府刊憲點名六名在逃英國人士實施四項禁制措施，包括霍嘉誌（左）、蔡明達（右）。（資料圖片/梁偉權攝）

被問到若有市民訂閱6人的YouTube頻道、追蹤他們的社交專頁會否有問題、會否構成資助時，林定國說，當你明知某人是潛逃者時，市民可以用常理判斷自己是否間接提供財政支持，當中不涉及法律知識。

呢個唔係法律知識嘅問題，一點同法律知識無關係，就係你畀錢人之嘛，你有無畀錢佢先？我畀錢你，我點會唔知啫？如果我畀錢我個新聞秘書，畀佢個老公，明知老公會轉手畀佢，唔通我唔知會落佢個袋？要睇事實，明知錢會落佢袋，常理好難話唔係財政支持
律政司司長林定國

他重申，按法例，直接或間接資助潛逃者皆屬違法，但要證明直接資助可能較容易，要證明間接資助則可能涉及較多證據，也可能涉第三者。但他強調，直接或間接資助均違法。

《香港國安法》實施近4年，在高等法院審理的相關案件，均不設陪審團。林定國指出，以近日的國安案件可見，法官判案亦面對媒體質疑，靠自身經驗抵受壓力，反問身為普通市民的陪審員如何承受這些壓力，能否做到公公道道。他又提到，正如電影情節，陪審團作出裁決時不會交代理由，相反法院會有詳細判決理由，就公平審訊而言，三名法官審理案件甚至較陪審團優勝。

近日先後有兩名終審法院海外非常任法官請辭，包括岑耀信和麥嘉琳。林定國認為海外法官「有人來有人走」很正常，《香港國安法》生效後亦有人加入，而相關制度不設人數限額。

對於近日坊間有聲音質疑海外法官制度存在價值，林定國表示，沒有海外法官不會「死人冧樓」，本港各級法院只有終審法院設海外法官，以每年終審庭處理的案件屈指可數，香港維持高水平法治的功勞大部分歸功於本地法官，但並不代表沒海外法官也無所謂，他們參與審訊有助本港發展國際化法律環境。

（黃偉民攝）

林定國說，自己尊重辭職的岑耀信過去對香港的貢獻，但不認同對方撰文批評47人顛覆政權案裁決「站不住腳」。林定國提到，社會珍惜司法獨立，期望法庭無畏無懼審案，相關案件未審結，岑耀信評論案件，無可能不知道會對審案的法官造成壓力。

另外，林定國又提到，國家安全教育涉及身份認同、法治觀念，要培養價值觀必須從小做起，全港市民一歲到一百歲，一日不死這都是重要的事情，他特別希望向年輕人傳授相關知識，亦希望與他們多互動，協助他們建立正確的價值觀。

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