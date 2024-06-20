楊潤雄唔上海市政協副主席　探討港滬文藝和創意產業合作機會

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（20日）與上海市政協副主席金興明和代表團會面，介紹香港在文化藝術和創意產業方面的最新發展，並探討滬港雙方在有關方面合作和交流的機會。



楊潤雄（左）今日（6月20日）與上海市政協副主席金興明（右）和代表團會面，介紹香港在文化藝術和創意產業方面的最新發展。（政府新聞處）

楊潤雄指國家《十四五規劃綱要》支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，香港積極融入國家發展大局，加強內地與香港在文創產業方面的合作，推動優秀的中華文化「走出去」。上海擁有豐富的文創資源，海派文化多元而獨特，是香港弘揚中華文化的重要合作夥伴。

楊潤雄（右二）今日（6月20日）與上海市政協副主席金興明（左三）和代表團會面（政府新聞處）

上海為首屆「中華文化節」的焦點城市，今年「中華文化節」期間將舉行「上海文化周」。創意產業方面，香港與「上海時裝周」建立了戰略夥伴關係，進一步加深了兩地時尚產業的合作。楊潤雄表示，期望隨着政府推動與不同地方的藝文界交流和合作，不但將不同地方的優秀的節目帶到香港，更有助本港藝文業界拓展機遇，促進人文交流和民心相通。

中華文化節由港府主辦 旨在提升市民國民身分認同

今月至九月期間舉行的「中華文化節」，是康樂及文化事務署弘揚中華文化辦公室首度推出，旨在弘揚中華文化，提升市民的國民身分認同及文化自信，同時吸引並匯聚內地和世界各國頂尖的藝人和藝團來港交流。