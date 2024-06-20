大學加學費｜民建聯陳仲尼：合理溫和　冀調整助學金和貸款額度

政府今日（20日）公布資助大學明年起連續三年加學費，平均每年增加5.5%。立法會議員兼民建聯教育事務副發言人陳仲尼表示，此次調整是基於政府的學費水平收回成本18%目標，而資助大學在過去27年未曾調整學費，此次分階段加學費後仍未達到相標水平，考慮到家長和學生的經濟能力，認為此次學費調整是合理且溫和，絕大部份家長及學生可以負擔。



政府宣布本港大學加學費。（資料圖片）

陳仲尼理解家長和學生對於學費增加的擔憂，但強調政府並非一次性提高學費，而是分三年逐步調整，以減輕家庭負擔，政府已充分考慮到社會環境和家庭的承受能力。對於經濟困難家庭，陳仲尼相信教育局會根據學費調整情況，適當增加學費助學金和貸款額度，確保有需要學生能繼續升學。

陳仲尼冀政府適度調整助學金和學生貸款額度（盧翊銘攝）

陳強調，學費調整後，政府將能更有效利用教學資源，特別是將更多資源投入職專教育及應用科學大學，從而確保教育質量的持續提升。

此外，陳仲尼強調，資助大學在科研和學術領域的國際地位受到廣泛認可，即便學費有所上調，相較於英國、澳洲、美國等國家，香港學費仍具有競爭力，這將繼續吸引來自海外及內地的學生來港升學。陳仲尼期望特區政府能進一步提升香港作為國際高等教育樞紐的地位，吸引更多優秀人才來港發展。