倡愛國主義教育　吳秋北：香港開埠以來一直有光榮的愛國主義基因

工聯會在6月中推出了《關於愛國主義教育推廣工作成效及意見問卷調查》，一周內收到1,471份回應，並於今日（20日）發表調查結果，從工運歷史教育、學校教育、公眾教育三個方面提出建議。



工聯會會長、立法會議員吳秋北表示，香港自開埠以來一直存在「光榮的愛國主義基因」，惟長期受殖民政府打壓，未能在社會形成主流價值觀。又稱重大工運事件都富含反殖、正義、團結、支援祖國的愛國主義精神，是香港愛國歷史中不可磨滅，必須大力弘揚的光榮歷史。



吳秋北表示，香港的愛國主義教育，必須面向全體市民，特別要聚焦青少年，要做到深入淺出、營造氛圍、融入生活、提升愛國意識。又指愛國主義教育不是單獨的一門學科或一項專業，而是體現在知行合一，由愛國之情轉化為實際行動，以理性、積極、正面、務實的方式表達愛國情感，落到實處。



工聯會會長、立法會議員吳秋北表示，香港自開埠以來一直存在光榮的愛國主義基因，惟長期受殖民政府打壓，未能在社會形成主流價值觀。（黎婉婷攝）

逾九成人對解放軍軍事模型展感興趣 倡愛國展覽租場免費

就問卷調查結果，工聯會表示收集到回覆者對工運歷史、各類展覽、抗戰歷史、解放軍軍事裝備等，對弘揚愛國主義教育的作用。工聯會立法會議員陸頌雄指，超過九成的回覆者對於解放軍最新軍事裝備模型來港展出表示有興趣，認為解放軍軍事裝備在固定地方長期展示，對弘揚愛國主義教育有幫助。他表示結果令人鼓舞，可見市民對於這些模型有巨大熱情，又指香港有相當多軍事迷，卻未能被凝聚起來。陸續指除模型外，退役裝備都可展覽，也是紅色旅遊的一部份，可吸引世界各地人士來參觀，亦能引發市民的民族自豪感。

工聯會立法會議員郭偉强則表示，希望可向國家借不同的文物、代表性的展覽來香港，又關注場地問題，表示租借場地並不便宜，建議政府針對愛國展覽豁免收費，或協助聯絡詢問國家相關資料等，為推動愛國主義教育，身體力行提供專業知識。

工聯會立法會議員郭偉强關注場地問題，表示租借場地並不便宜，建議政府針對愛國展覽豁免收費。（黎婉婷攝）

建議政府資助設計分制 鼓勵愛國文藝作品

工聯會弘揚愛國主義教育的倡議包括，以「搶救、保育和承傳」的原則，資助愛國團體並鼓勵學校以多元手法呈現，如省港大罷工、兩航起義或工會鼓勵抗美援朝等便值得更多宣揚，又希望設立愛國主義教育基金，善用文藝作品推動愛國主義教育。郭偉强指在各類的資助項目上，應設一些愛國主義內容作為加分的項目，如作品有愛國元素的話，在審批上加分或更容易獲得資助，政府應考慮與愛國的製片商合作，在社區放映愛國電影，讓公眾和青年免費欣賞等、提高教師團隊愛國情懷和參與愛國主義事業的要求，在教師專業發展上，引入中國歷史、中國文化、國際關係等科目持續進修。

吳秋北：教師進修歷史非增加負擔 而是增加素養

被問及教師本身已有相關事務如內地學習團要參與，會否變相加劇教師壓力，短時間內有很多事要處理，工聯會立法會議員梁子穎回應指，本身教育工作中對教師的要求是愈來愈高，現職教師一定要足夠認識國家歷史，新入職教師也規定了要到內地交流學習，但他表示此舉仍不足夠，希望教師對歷史發展有更多了解和全面，不然在教學中難有成效，這對建構香港新世代如何講好香港、中國故事十分重要。吳秋北補充指，此舉並非增加教師負擔，而是增加教師素養，讓他們在日常教育中可得心應手。

工聯會立法會議員梁子穎指希望教師對歷史發展有更多了解和全面，不然在教學中難有成效。（黎婉婷攝）

6月25日將舉行海員大罷工中山公園揭牌儀式

吳秋北預告6月25日將舉行海員大罷工中山公園揭牌儀式。此外，他指近日向全國人大提交《關於國家支持香港舉辦軍事裝備展覽等建議》，將調查問卷中所反應的市民心聲反映給國家，爭取日後能在香港舉辦國家軍事裝備展覽，增強港人對國家發展的認識，表示工聯會會共同講好中國故事，為弘揚愛國主義精神而努力。

另外，會上被問及政府擬放寬內地旅客來港購物的免稅額的看法，吳秋北回應指兩地市民往返可增進交流了解，與國民意識有關，工聯會早前在人大和政協上都有提到相關事宜，內地旅客消費免稅限額只有5,000元，可能買一件普通的電器產品已經超過限額，不利於內地旅客到港消費。故工聯會提出應將限額每次提升3萬元，總限額每年不超過20萬元，聽說政府正在努力爭取，樂觀其成希望有好的消息。