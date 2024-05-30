愛國主義教育小組辦吉祥物、標誌設計比賽　獎品包括香港故宮年票

政府成立的愛國主義教育工作小組，舉辦吉祥物創作及標誌設計比賽，以「愛國愛港愛社區」為主題，今日（30日）起邀請全港中、小學和大專院校學生參加，政府希望增強青年的愛國意識和情懷，比賽7月15日截止，預計9至10月公布結果。



政務司司長陳國基表示，愛國主義教育是細水長流、深耕細作的工作，需要從小做起。（資料圖片/李宇婷攝）

愛國主義教育小組辦吉祥物、標誌設計比賽 獎品：香港故宮年票

吉祥物創作及標誌設計兩個比賽類別，各設小學組、中學組和大專組，設冠、亞、季軍、優異奬各一名，每人只可在一個比賽類別遞交一份參賽作品。所有得獎者將獲贈證書，冠、亞、季軍得主會獲得香港故宮文化博物館年票。

政務司司長陳國基表示，愛國主義教育是細水長流、深耕細作的工作，需要從小做起，「以趣味化、多元化的形式融入學生的日常學習和生活中，潛移默化引導學生樹立國家意識、增進愛國情感」，希望推動廣大青年以創意和藝術方式，展現「愛國愛港愛社區」的精神，讓愛國主義教育更好地走遍校園，植根於下一代心中。

愛國主義教育工作小組組長李慧琼說，比賽屬自願性質，獲選的設計會在國慶75周年活動或愛國相關小組活動時採用，小組亦計劃製作宣傳片，邀請小朋友和青少年合唱歌曲，希望將愛國愛港愛社區的信息，廣泛深入社會不同人士，她有信心學生會樂意積極參與。

比賽開支由政府新聞處統籌處理，李慧琼相信花費不會太高。