愛國主義教育︱黃國倡辦省港大罷工100周年展　康文署正研可行性

明年是「省港大罷工」爆發100周年，工聯會立法會議員黃國建議，為這場反帝國主義愛國運動舉辦紀念展覽。政制及內地事務局局長曾國衞今天（22日）表示，康文署計劃明年舉辦講座等，加深市民對「省港大罷工」歷史的認識，亦正探討舉辦展覽的可行性，與內地機構合作豐富展品。



黃國倡辦「省港大罷工」100周年展

「省港大罷工」1925年爆發，歷時16個月，香港有超過20萬人響應，佔當時香港總人口約四分之一。黃國表示，運動不但喚起民族意識和愛國熱情，還迫使港英當局調整管治政策，減少對在港華人的歧視與壓迫，是弘揚愛國主義精神的重要教育素材。他建議政府為「省港大罷工」舉辦展覽以作紀念，又引述有市民認為政府對重大愛國工運事件欠缺重視，例如「海員大罷工」及「兩航起義」，關注未來會否加強弘揚相關事件的愛國精神。

曾國衞說，政務司司長領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下成立「愛國主義教育工作小組」，正邀請各界就有效推動愛國主義教育提出建議。（廖雁雄攝）

康文署探討「省港大罷工」展覽可行性 將辦講座加深市民認識

曾國衞說，政務司司長領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下成立「愛國主義教育工作小組」，正邀請各界就有效推動愛國主義教育提出建議，得悉有建議提出推廣香港過去的工會愛國歷史事宜，工作小組會整合意見和建議再作考慮及提出建議。

對於舉辦「省港大罷工」一百周年展覽的建議，曾國衞說康文署正探討可行性，包括與內地文博機構合作，豐富相關展品及歷史資料。此外，署方亦計劃明年舉辦公眾及教育活動，例如講座等，加深市民對省港大罷工歷史的認識。