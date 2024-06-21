陳國基：人口老化、貧窮線有不足　年內推出扶貧新概念

政府上月向立法會福利事務委員會提交文件，指香港三大精準扶貧目標群組，即劏房住戶、單親住戶和長者住戶，合共約95萬人。政務司司長陳國基接受港台專訪稱，貧窮線僅計算收入，直言有不足的地方。他表示社會老年化令退休人士愈來愈多、令有收入人士愈來愈少，變相令貧窮人口增加，其實並不合理。此外，他表示扶貧委員會正與政府經濟顧問正討論訂立一個全新概念看待貧窮情況，料今年內推出。



政務司司長陳國基（資料圖片）

陳國基：貧窮線不準確就沒有參考價值

身兼扶貧委員會主席的陳國基接受訪問時直言，扶貧線有不足地方，皆因只是計算收入，並舉出極端例子解釋指，如某人退休後沒有收入，但持有多個物業，都會被定義為貧窮。他表示，隨著退休人士愈來愈多，有收入人士就愈來愈少，變相貧窮人口就愈來愈多，認為概念並不合理，表示如貧窮線不精准、不準確就沒有參考價值，故政府正討論訂立一個全新概念看待貧窮情況。

對於社會有指本港扶貧政策「越扶越貧」，陳國基對此表明不同意，稱綜援有「兜底」作用，扶貧工作亦包括幫助「心靈貧窮」的群體，例如關愛隊上門探訪獨居長者或雙老家庭，可加強精神上的支援。

深水埗社區客廳，閱讀角。（洪芷菁攝/資料圖片）

社區客廳陸續有來

本屆政府推出社區客廳試行計劃，陳國基稱政府與地產商有4至5個項目正在洽談中，希望未來每個劏房集中地區，都可設有社區客廳。「共創明『Teen』計劃」方面，陳國基指有企業容許友師在工作日參與計劃的活動而毋須扣假，甚至提供津貼。

李家超在3月22日簽署《維護國家安全條例》，並將於23日刊憲生效，完成《基本法》23條立法。（特首辦）

特區已打好國家安全基礎 但不等於毫無風險

香港於今年3月完成《基本法》23條立法，陳國基認為特區已打好國家安全基礎，有信心2019年「黑暴」事件不會重來。不過，他表示不等於現時毫無國家安全風險，認為仍然有軟對抗勢力及反中亂港分子等待機會「搞事」。

他表示，2019年很多年輕人對國家缺乏認識，甚至從未到訪內地，僅透過一些「有毒」的媒體認識國家，以致吸收到錯誤的資料。有見及此，他認為要在愛國教育方面下工夫，建立年輕人的「免疫系統」，達到對「黑暴」的預防作用，並形容在愛國主義教育上沒有最好、只有更好。

「香港高才招聘展覽2024」3月3日舉行。（廖雁雄攝）

陳國基形容搶人才計劃成功 期望高才通人士落地生根

陳國基表示，本港吸引逾30萬人才申請來港，其中超過12萬人已抵港，形容搶人才計劃絕對成功。他表示，截至5月底「高才通」計劃接獲超過8.5萬申請，批出約6.8萬份；高才通人才平均工資為5萬元以上，薪金達10萬元或20萬以上的分別佔25%及10%。

他表示，高才通計劃每年可以為香港增加340億元的直接經濟貢獻，約佔本地生產總值1.2%；高才通人才平均為35歲，帶同數萬名小朋友來港，當中9成是14歲以下，期望高才通人士能在港落地生根。