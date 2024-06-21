港車北上｜逾6萬輛本港單牌車完成申請　議員關注對港經濟的影響

立法會交通事務委員會今日（21日）討論連接陸路口岸交通安排， 運輸及物流局指「港車北上」自去年七月推行至今，已有逾6萬單牌港車完成申請。議員關注北上往來頻繁會否對香港經濟造成影響，運輸及物流局副秘書長麥震宇回應指會與相關部門跟進。



愈來愈多港車北上，對「歐標」充電站的需求也愈來愈大。（圖片來源：視覺中國）

政府強調，一直致力落實和推行不同的跨境通行措施，包括「港車北上」、增加跨境私家車常規配額、港澳跨境貨車安排、加強連接陸路口岸的公共交通服務、優化封閉道路通行許可證申請程序等，以推動粵港澳三地人員和車輛的便捷流動，從而推動粵港澳大灣區的經濟融合及互聯互通。

逾6萬單牌港車完成申請 大橋使用量屢創新高

其中，「港車北上」去年實施至今，有超過6萬輛香港單牌私家車完成申請，持有有效許可證合資格經大橋出行。大橋使用量屢創新高，上月大橋雙向車流量共約36萬車次，日均約12 000車次，比去年同期上升約120%；當中「港車北上」佔每日大橋車流量約36%。

增加港澳私家車常規配額

至於港澳私家車的常規配額，當局稱大橋自2018年10月開通以來，港澳政府一直緊密合作，因應有關管制站及各自連接路的承受能力，以循序漸進的方式增加使用大橋的車輛。現時，港澳私家車的配額制度由港澳兩地政府共同管理，兩地政府同意進一步增加私家車配額，包括5000個香港配額，並按需求及實施情況分階段予以發放。

為進一步用好大橋及促進港澳之間的人員流動，當局正考慮劃出一部分新增配額，開放予所有香港永久性居民和香港註冊公司申請。

港車北上7月1日實施。

延長 「許可證」有效期 考慮個別合適車輛可豁免申請

另外，根據《道路交通條例》附屬法例的要求，車輛在封閉的道路上行走，必須持有有效「許可證 」。為更有效回應市民不斷增長的跨境出行需求，加上積極推動各項跨境計劃，申領「許可證」的需求與日俱增。為加快處理「許可證」申請，政府將修訂有關法例，包括把「許可證」的最長有效期，由原本不多於12個月延長至不多於60個月，又會按風險評估，考慮豁免個別合適車輛申請「許可證」。當局會爭取今年底或明年初提交立法建議，明年內實施新安排。

會上，新民黨立法會議員葉劉淑儀表示，隨著越來越多人北上，對經濟有衝擊，詢問當局會否作相關分析，運輸及物流局副秘書長麥震宇回應指，會與有關部門商討作相關分析，整體目標是希望大灣區整體經濟繼續蓬勃發展，大橋更便利可使兩地居民往來有裨益。如兩地居民旅遊探親等。

實政圓桌立法會議員田北辰關注高鐵閘機更新，及假日能否開放貨車通道供私家車用作疏導的問題。麥震宇回覆說，會與口岸部門反映，表示現時的繁忙時段，來香港可在約30分鐘內可以過關，繁忙時段會增加人手。至於高鐵站閘機會與相關部門跟進。