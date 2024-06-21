深中通道將開通　兩小時車程縮短至20分鐘　姚柏良：雙向「奔赴」

連接深圳和中山的深中通道即將開通，旅遊界之會議員姚柏良今日（21日）與業界北上考察，指開通後來往珠江東西岸的車程由兩個小時大大縮短到約20分鐘，更用雙向「奔赴」來形容香港與中山未來的往返速度。



+ 1

姚柏良今日與多個旅行社、酒店及航空業界商會合共近百人，率先體驗深中通道，並出席中山市文化廣電旅遊局推介午餐會。深中通道全長24公里，將往返珠江東西岸的車程由現時約兩小時大大縮短到約20分鐘。

姚柏良認為，深中通道開通，為珠江兩岸旅遊業甚至灣區整體經濟帶來巨大的發展動力。他指：「深中通道啟用後，不單便利香港和中山之間的雙向奔赴，亦方便同業共同打造一程多站的旅遊產品。另外，經香港國際機場抵港的旅客，也可使用深中通道更便捷地往返內地，有助香港發揮國際航空樞紐的角色。」

姚柏良說，業界可以把握深中通道開通的商機，與中山共同打造更多南向「一程多站」產品，為旅客帶來更好體驗。