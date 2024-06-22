聶德權跑百公里接力賽　嘆年紀大輸俾後生仔｜政壇諸事町

熱愛跑步的公務員事務局前局長聶德權今天（22日）伙拍民建聯立法會議員鄭泳舜，在荃灣一個商場參加跑步機慈善賽，與一班年輕人組隊接力跑100公里。34度酷熱天氣下，聶德權雖然在商場涼冷氣玩跑步機，但都慨嘆有挑戰，「開頭要適應（跑步機），平時喺街度跑開，我哋年紀大」，去年贏到冠軍的他們，最終屈居亞軍，成績也算不俗。



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由飛越啟德主辦、啟德體育園協辦的「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽2024」，今天在荃灣愉景新城舉行，分為「企業及機構組」和「傳媒及名人組」等，超過600個跑手及近60個機構參與極限慈善長跑，主辦機構會向基層送出食物。

聶德權和鄭泳舜聯同「青途發展社區發展協會」一班年輕人，挑戰在跑步機長跑100公里，本身熱愛跑步的聶德權反而遇到挑戰，「開頭嘅時候都要適應一下（跑步機），平時喺街度跑，跑跑吓先熟，我哋呢啲年紀大，靠後生嗰啲啦」。

同隊的鄭泳舜亦都表現得力有不逮，他憶起去年贏到冠軍，但今年發現不對勁，「啲年輕人當我哋呢啲叔叔透明，擺到明想拋開我哋」，不過都表明會全力以赴，笑言希望其他隊的年輕人不要跑得那麼快。去年贏到冠軍的聶德權和鄭泳舜，最終今年未能衛冕，屈居亞軍，但兩人都大讚活動有意義。

為慈善賽揭幕的啟德體育園總監鄧竟成表示，希望透過比賽匯聚企業、機構、跑手、名人及市民運動，支持社區體育發展，同時能幫助有需要人士，形容活動別具意義。