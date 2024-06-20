鼓勵生仔港澳同陷困局？　澳門政府宣傳片市民唔buy｜政壇諸事町

立法會今日（20日）討論「支援輔助生育政策」議員議案，討論以「雪卵」等方法支援希望生小孩的高齡產婦，醫務衞生局局長盧寵茂一句「有仔趁嫩生」惹來議員不滿。



一海之隔的澳門，最近政府拍了一條宣傳片鼓勵市民生仔，但留言的澳門市民並不受落。港澳兩地在鼓勵生仔同陷困局，問題出在哪裡？



澳門社會工作局拍攝宣傳片，鼓勵澳門人生仔。（澳門特區政府社會工作局Facebook影片截圖）

澳門人：唔係一句倍添幸福就解決現實問題

最近澳門社會工作局拍了一條鼓勵生仔的影片，片中父母與一對子女坐在海堤，女兒在吃蛋糕。他們的朋友路過，見到這對子女「好得意、好可愛」，就說「其實我哋都可以生返個呀」。影片結尾打出澳門政府宣傳標語：「生兒育女倍添幸福」。

不過澳門市民並不受落，影片在6月13日（上星期四）出街，一星期內多達968個留言，遠遠超過其他政府宣傳帖文。留言的澳門人紛紛提出現實問題，例如產假和侍產假不足夠，請不到工人協助家務，而澳門人工時又長，當地物價又貴，「唔係一句倍添幸福就解決現實問題」。

林琳：我都想25歲結婚生仔 但實際上唔得嘛！

對於港澳兩地的生育率問題，提出「支援輔助生育政策」議案的民建聯林琳表示，正正就是社會進步，現代夫婦有更多考慮，會考慮有沒有足夠生活條件給孩子，所以好多人會等經濟能力提高才決定生育。而另一個現實問題，就是好多人年輕時未有結婚對象，加上讀書後要工作，愈來愈多人結婚時已經步入高齡產婦，「我都想25歲結婚生仔，但實際上唔得嘛！」

林琳就是以輔助生育技術，在1年前生下孩子「波波」。她說雪卵最好20多歲就做，而由於上面的原因，此舉對很多人來說等同「買保險」：「唔係話買咗一定生，但唔買保險一定無得生。」林琳又重提她的生育過程，強調是很慎重的決定，「唔係貪得意，好辛苦」、「每日打兩針，好痛㗎！」

有切身感受的林琳說，她的經歷鼓勵了身邊的朋友，已經有同為高齡產婦的朋友以人工授孕方式懷孕。林琳說特區政府宣傳已經好用力，但盧寵茂今日的發言「嚇親人」，數了好多問題，取卵過程的風險和併發症，或會嚇怕很多年輕女性。

南韓昨日宣布人口緊急狀態，預告有多項政策應對。林琳說她提出的「支援輔助生育政策」議案，是希望政府支援仍想生育的高齡產婦，「畀多條路市民，同『有仔趁嫩生』無衝突！」

何敬康：太離地、太口號化 會令市民反感

據了解，不少議員對今日立法會的討論都有意見。熟悉澳門情況的新民黨何敬康就批評，港澳官員「太離地」，不理解市民難處，「唔係一兩句口號就推動到人生育」。

何敬康指，港澳市民均面對經濟問題，而托兒服務又不足，「市民睇唔到啲配套」。他說「你估個個都可以喺適婚年齡就生仔嘅咩」，當無辦法在年輕時生仔，就唯有以生育科技補救。

何敬康表示，政府應該要在各方面協助市民，例如多名議員提出的輔助生育、托兒服務、家庭友善政策，甚至代母政策有無研究既空間等。如果宣傳或官員說話太離地、太口號化，會令市民反感。