多哈機場凌晨兩點超旺場　邱達根列兩原因港學不來？｜政壇諸事町

早前與業界人士到訪北京的科技創新界立法會議員邱達根，轉眼去了卡塔爾多哈機場繼續出訪行程，赫見多哈機場當地時間凌晨兩點仍然人山人海！反觀香港國際機場雖然每年接待更多旅客，但半夜還是較為淡靜，難道香港怎樣都學不來？



凌晨兩點，多哈機場仍然人山人海，商店食肆均在營業。（邱達根Facebook）

邱達根當地時間深夜在多哈機場行了一轉，發現就算是凌晨兩點，多哈機場所有商店和食肆仍然營業，整個機場人山人海。看看數據，多哈機場每年處理3,000萬人次旅客，而香港國際機場更勁，過去12個月旅客數量達到4,400萬人次。不過有搭過凌晨機的人都知，香港機場半夜很多商店食肆都會關門，人流亦較少。大家都是24小時升降，為甚麼香港機場處理量多別人三份之一，但半夜卻相對淡靜？

轉機客等幾個鐘「塞爆」多哈機場

邱達根觀察所得，認為多哈機場半夜旺場有兩大原因，而香港是學不來的。第一，雖然多哈機場每年處理3,000萬人次旅客，但卡塔爾每年國際旅客只有400萬人，即是說機場裡的人大部份都是轉機客，與香港情況不同。他說今次在多哈機場轉機就等了4個小時，可見轉機客留在機場的時間長好多。

香港效率很高 旅客很快提取行李離開

第二點，香港做不到當地的「效率」，邱達根說香港應該是世界上等行李時間最短的地方，效率很高，大幅減少旅客在機場等待的時間。

其實有些轉機客會「順便」入境轉機城市遊覽，邱達根認為，隨着中東經濟增長及逐步開放，相信會有更多旅客。他又說，若香港不開拓更多新航線，並增加具有吸引力的景點，此消彼長之下，要保持領先地位並不容易。