回歸27年｜梁君彥：最驚香港人搞彎香港人　龜兔賽跑喻香港競爭力

明天（1日）是香港回歸27周年。立法會主席梁君彥說，27年來的路不易行，「最驚係香港人『搞彎』香港人」，形容27年來香港經歷高高低低，也有悲痛時候，相信香港縱使經歷波折，都會繼續向前走，最終都會變得更強更好。他說香港曾是亞洲四小龍，舉例好像龜兔賽跑般，香港本身是兔卻不發力跑，被其他地區追過，希望香港能回復正常。



梁君彥接受港台節目《舊日的足跡》錄音訪問，回顧做立法會主席的工作。（車淑梅fb）

梁君彥日前接受在港台節目《舊日的足跡》錄音訪問，回顧做立法會主席的工作，提到2016年之前立法會出現亂局，泛民議員不時拉布、阻礙議會通過法例或預算案。他透露當時有「高人」建議他參選立法會主席，自己也希望撥亂反正，認為議會不應搞亂香港，所以參選主席。

他說，以往經常要將搗亂秩序的議員逐離會議廳，曾與代主席李慧琼一天內逐離16位議員，甚至要「度橋」與泛民鬥法，避免他們阻礙議會工作，舉例曾預視有議員會以鐵鏈鎖著自己在坐位，就預先請同事買大鐵鉗，後來的確有一名議員以鐵鏈鎖著自己，結果保安用鉗剪斷鎖鏈，將議員逐離會議廳。

選擇改制後，梁君彥說主席跟以往一樣具挑戰，因為議員都有不同背景，有不同看法。他形容自己做導演，有89個人都想做主角，自然有挑戰，但最重要都是為香港好而做事。