國安法4周年｜陳國基：世界人才企業會繼續「用腳投票」來港發展

今天（30日）是港區國安法實施4周年，政務司司長陳國基表示，國安法發揮「定海神針」的關鍵作用，令社會恢復秩序，經濟發展重回正軌，法治精神更加彰顯。他相信憑着香港集國家與環球優勢於一身的獨特定位，來自世界各地的人才和企業會繼續「用腳投票」，紛紛前來落戶發展。



陳國基在網誌表示，香港有今日的大好局面，有賴國家全力支持，以及全體愛國愛港市民和特區管治隊伍眾志成城。（資料圖片／夏家朗攝）

陳國基在網誌表示，香港有今日的大好局面，有賴國家全力支持，以及全體愛國愛港市民和特區管治隊伍眾志成城，形容「人心齊，泰山移」，大家團結合作下香港建立全面維護國安的「雙法雙機制」，告別社會動蕩，開啟由治及興新征程。

他又說，香港需要珍惜和守護今天大好局面，「軟對抗」、反中亂港等敵對勢力，從未放棄對香港的打壓和干預，認為每一名愛國愛港的市民，都務須秉持維護國安責任，增強憂患意識，居安思危、未雨綢繆。

他相信，香港會繼續成為就業、創業、投資營商的福地，安全是發展的前提，發展是安全的保障，特區政府當前要務是推動發展，提升市民的獲得感、幸福感和安全感，「我充滿信心，憑着香港集國家優勢與環球優勢於一身的獨特定位，來自世界各地的人才和企業會繼續『用腳投票』，紛紛前來落戶發展」。