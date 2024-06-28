内地客免稅額升至1.2萬元　旅客稱不夠用：隨便買個包都超一萬

自下月1日開始，經6個陸路口岸，如西九龍高鐵站、羅湖等的訪港内地旅客消費免稅額將由現時的5,000元增至1.2萬元人民幣。有上海旅客認為，免稅額加大後仍然不夠用，「在這裏（海港城）隨便買個包都超過一萬塊錢」，又指目前在口岸過關的查驗並不嚴格，即使超出免稅額亦未必被發現，不介意額度有否調整，「只管想買就買。」



另有珠海旅客認為，1.2萬元的免稅額度很小，不會提升其在港消費的購買意欲，因本港商品的價錢也沒有比内地更便宜，「對我們來講也差不多，免稅對我們也幫助不大。」有北京旅客認為上調購物免稅額可交更少稅，「那肯定更好啊，相對而言。」



有旅客指1.2萬元免稅額都「不夠用」：隨便買個包都超一萬元

從上海來港公幹的彭先生認為，上調的免稅額對內地居民無特別大的優惠和優勢，因現時香港商品的價格與内地相近，就算有更多免稅額，亦沒有比内地平宜得多，「差一點錢就無所謂」，他亦指，就算免稅額增至1.2萬元都「不夠用」，「在這裏（海港城）隨便買個包都超過一萬塊錢」。

稱内地過關不會嚴格查行李：基本隨便過，只要不太誇張

他留港數天也有不少消費，當中光是購買化妝品、日用品等就花逾1.2萬元，金額超過即將上調的免稅額，更超現有的5,000元免稅額。不過，他對此表示毫不擔心，因他之前從香港在陸路口岸過關時，發現内地海關並不會嚴格查驗入境旅客行李内的商品，亦無需將行李過X光機等，「基本隨便過，只要不太誇張。」他表示，不介意免稅額是多少，「差不多，會隨便買。」

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另有珠海旅客覺免稅額力度小 未會提升在港消費慾

而經珠海口岸入境的珠海旅客路小姐與彭先生的意見不謀而合，她認為，即使上調内地居民在港澳消費的免稅額，都是幫助不大，「力度很小，真的想買也不會在乎這點稅錢」；她亦表示，增加免稅額都不會讓她在港的購買慾和消費上升，因現時香港商品、奢侈品的價格並無比内地便宜得多，「對我們來講也差不多，免稅對我們也幫助不大。」

她來港2天在海港城和附近地方買了不少日用品、手袋、服裝和鞋等，金額已過1.2萬元，她並未知過關時要交的稅額為多少，但她對此並不太在乎，稱「有超過就交稅，也無所謂嘍。」

有北京旅客買1.5萬元護膚品後方知免稅額有限度

另有從福田口岸入境香港的北京旅客馮小姐在海港城購買不少高級護膚品，花費近1.5萬元，她坦言因港元的匯率較人民幣低，以及有免稅優惠才來港消費，惟她並不知免稅額有限度為5,000元。而在了解後，她認為有更多的購物免稅額可交更少稅，「那肯定更好啊，相對而言。」

不願上鏡的馮小姐花近1.5萬元購入高級護膚品。（梁祖兒攝）

新免稅額下月1日起在6個陸路口岸施行

在7月1日起，經由6個陸路口岸，包括西九龍高鐵站、港珠澳大橋珠海公路、羅湖、福田、深圳灣和拱北來港的內地居民的購物免稅額，將由原來的5,000元人民幣上調至1.2萬元人民幣；而在入境口岸免稅店購物的3,000元人民幣免稅額則不變。而在8月1日，所有口岸（橫琴一綫口岸除外）都將實施新的免稅額政策。

特區政府表示，歡迎調整免稅額政策，估計每年可為香港帶來額外約88億至176億港元的消費額，以及約27億至54億港元的經濟增加值。