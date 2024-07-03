低空經濟｜葛珮帆關注跨境無人機發展　財政司副司長將作統籌

低空經濟被視為發展生質生產力的引擎之一，民建聯葛珮帆早前提議透過直升機提供跨境無人機服務，她今日(3日)在立法會大會上再追問政府的研究進展，署理運輸及物流局局長廖振新回應指，政府會委派副司長協調成立跨部門小組統籌發展低空經濟，正積極做前期工作，適時公布細節。據悉，財政司副司長黃偉綸將領導相關工作。



葛珮帆促發展低空經濟。（黃浩謙攝）

早前的行政長官互動交流會上，葛珮帆倡議低空經濟試點包括可提供透過直升機提供跨境無人機服務，建議香港國際機場設立一地兩檢，讓國際航班旅客轉乘直升機，直接飛到大灣區內地城市，她今日再提有關建議，並強調局方要盡快成立跨部門小組。

廖振新（歐嘉樂攝）

廖振新說留意到內地積極推動垂直起降技術飛行器作空中的士的試飛活動，民航署同事有參觀和體驗過，粵港兩地已設有支援直升機飛行服務的起降點和有提供服務的營運商，運物局和民航署一直有和深圳市相關部門和深圳直升機及直升機坪的營運商，就推動跨境直升機就計劃和使用進行積極的交流，目前跨境直升機主要於設有出入境安檢服務和上環海港碼頭起降，會繼續留意市場需求，檢討設施包括一地兩檢，他又說政府會委派副司長協調成立跨部門小組，政府正積極做前期工作，稍後時適時公布細節。

陳紹雄。（黃浩謙攝）

至於提出有關發展低空經濟口頭質詢的選委界議員陳紹雄說，希望政府逐步放寬禁飛區，廖振新回應指政府正探索合適的低空活動，平衡安全考量推動，會以無人機載貨為起點；低空空域的管理上，不能影響來往國際機場的客機，政府歡迎業界的方案促進試飛項目，強調要因地制宜循序漸進。

廖續說，由於不同應用場景對航空器的載重、航程何時運行、可靠性和安全性要求皆有不同，政府會循序漸進地推行低空經濟試點項目，以無人機載貨為起點，由近至遠輕至重，逐漸擴大及豐富的應用場景。

劉業強。（歐嘉樂攝）

身兼鄉議局主席的議員劉業強指，日後北部都會區預料能吸引大批旅客，建議用好機遇，設空中的士讓旅客暢遊。廖振新說，雖然東北部人口和經濟活動較少，但仍希望先以載貨為起點，會留意國內發展再決定有關試飛活動。他說，北部都會區新發展區及交椅洲人工島等的大型發展項目，能提供大量土地和空間，相信可應對與低空經濟相關設施的土地和空間需求。

展望未來，廖振新預計低空飛行活動會逐漸增加，民航處正在現行規管小型無人機框架下，與業界研究如何進一步促進和拓展小型無人機應用，及以不同方法進一步加快申請流程。隨著不同種類空中交通逐漸興起，包括較大型的有人駕駛和無人駕駛航空器，而目前國際民航組織尚未統一國際標準，長遠而言，為確保飛機在香港的操作及應用有法有法可依，政府會按不同層面的考量，包括航空安全、空域管理、個人私隱、保險要求、跨境飛行活動的通關程序等，檢視現行民航及其他相關法例和規管制度，以配合低空經濟最新發展。