政府建議明年元旦恢復徵收酒店房租稅3% 料每年收入11億
撰文：鄭寶生
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政府今日（3日）向立法會作出根據《酒店房租稅條例》提交決議案的預告，以便明年元旦日起恢復徵收酒店房租稅，稅率為3%，預計每年可以為政府帶來11億元收入。
政府曾徵收酒店房租稅3%，但自2008年7月1日起稅率降至0%。財政司司長陳茂波在本年度《財政預算案》建議，2025年1月1日起恢復徵收酒店房租稅，稅率定為3%，預計每年可為政府帶來約11億元收入，作為穩定的收入來源，以期在數年內讓政府回復收支平衡，同時亦不會對市民造成影響。
只佔過夜旅客總消費不足1%
政府表示，徵稅只佔過夜旅客在港消費額少於1%，稱不會影響旅客選擇香港作為旅遊目的地和在港消費的意欲。
財經事務及庫務局局長許正宇將於10月23日在立法會動議有關議案，決議案將於10月25日刊憲。
政府又指，自從《財政預算案》預告徵收酒店房租稅的建議後，財經事務及庫務局和稅務局一直積極接觸酒店和旅館業界，協助業界了解徵收酒店房租稅的運作安排及為遵從規定作準備。
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