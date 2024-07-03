政府建議明年元旦恢復徵收酒店房租稅3%　料每年收入11億

政府今日（3日）向立法會作出根據《酒店房租稅條例》提交決議案的預告，以便明年元旦日起恢復徵收酒店房租稅，稅率為3%，預計每年可以為政府帶來11億元收入。



政府指，酒店房租稅只佔過夜客在港消費不足1%。（資料圖片/梁鵬威攝）

政府曾徵收酒店房租稅3%，但自2008年7月1日起稅率降至0%。財政司司長陳茂波在本年度《財政預算案》建議，2025年1月1日起恢復徵收酒店房租稅，稅率定為3%，預計每年可為政府帶來約11億元收入，作為穩定的收入來源，以期在數年內讓政府回復收支平衡，同時亦不會對市民造成影響。

只佔過夜旅客總消費不足1%

政府表示，徵稅只佔過夜旅客在港消費額少於1%，稱不會影響旅客選擇香港作為旅遊目的地和在港消費的意欲。

許正宇將於10月23日在立法會動議恢復徵收酒店房租稅議案 。（資料圖片/黃浩謙攝）

財經事務及庫務局局長許正宇將於10月23日在立法會動議有關議案，決議案將於10月25日刊憲。

政府又指，自從《財政預算案》預告徵收酒店房租稅的建議後，財經事務及庫務局和稅務局一直積極接觸酒店和旅館業界，協助業界了解徵收酒店房租稅的運作安排及為遵從規定作準備。