簡約公屋｜何永賢指首日收近1800份申請　市區新界項目均有人揀

簡約公屋今日（24日）起接受申請，房屋局局長何永賢晚上在社交平台專頁撰文，指截至今日下午6時，已收到近1,800份申請。她表示，不論是市區（牛頭角彩興路）或擴展市區/新界（元朗攸壆路）的項目，均有人選擇，認為不同地區的簡約公屋項目，可切合不同人的需要。



首批簡約公屋由今（24日）起接受申請，合資格申請者只需將相關文件投放在箱內即完成申請，過程簡單快捷。（盧翊銘攝）

房屋局局長何永賢晚上在社交平台專頁撰文，指今早與房屋局副局長戴尚誠於觀塘瑞和街的街站作宣傳，鼓勵有需要市民在7月15日或之前申請簡約公屋。她指截至今日下午6時，共收到近1,800份簡約公屋申請表。

她在文中又提到，戴尚誠今日曾到樂富香港房屋委員會客務中心的房屋局簡約公屋資訊站，據現場同事告知，早上高峰時有百多人到場取籌諮詢簡約公屋的申請，自行到場投遞表格的，也估計有兩三百份。

牛頭角彩興路簡約公屋項目單位。（盧翊銘攝）

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何永賢表示，入住元朗攸壆路的一二人單位，每月租金約740元；牛頭角彩興路一二人單位，租金則約1,110元，四五人單位，租金約為2,650元。據戴尚誠現場所見，不論是市區或擴展市區/新界的項目都有人選擇，認為不同地區的簡約公屋項目，可切合不同人的需要。

戴尚誠今日曾到樂富香港房屋委員會客務中心的房屋局簡約公屋資訊站。（何永賢Facebook）

政府簡約公屋項目，第一期元朗及牛頭角簡約公屋單位共有4,400伙，租金介乎720元至2,650元，首批簡約公屋在今日（24日）起接受申請，合資格人士於7月15日前交回申請表可獲優先處理。