大停電｜田北辰批心意券寒酸　張欣宇質疑後備電損壞多月未維修

元朗朗屏電纜橋6月發生大火，導致元朗、屯門及天水圍大停電，中電日前向政府提交最終報告，立法會經濟發展事務委員會今日（2日）召開特別會議討論有關事項。



會上多名議員批評中電提供100元心意券作為補償太少，實政圓桌田北辰斥中電「寒酸」、「小家」，猶如在傷口上灑鹽，建議中電補償受影響住戶兩個月電費。另外「A4聯盟」議員張欣宇質疑其中一個後備供電系統損壞了數月，但仍未維修，政府事前甚至不知情，情況令人震驚，促請當局與中電改善通報機制。



中電指，事後在現場調查，有街坊稱當日下午6時半已見到電纜橋冒煙，但沒有報警，亦沒有通知中電。



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拒設索償機制 謝展寰：可循民事索償

田北辰指，中電用上2000萬元向受影響住戶派發100元心意券，令人感到毫無誠意，「商場優惠活動唔止呢個數啦……我勸你返去諗諗，唔好咁寒酸啦，真係好核突啊。」他建議中電以5月電費為基礎，補償受影響住戶兩個月電費，稱若以3人家庭電費500元計算，總開支約2億元，以今次事件的受影響範圍來看，「呢條數絕對值得使。」

民建聯葛珮帆問及政府會否為受影響居民設立索償機制。「A4聯盟」議員梁文廣說，100元心意券明顯不足夠，質問中電會否考慮其他補償方式。

環境及生態局局長謝展寰表示，市民可透過民事途徑進行索償，政府不會特別設立索償機制。中電企業發展總裁莊偉茵指，中電向受影響居民派發心意券，除希望補償居民外，中小企也能受惠，希望藉此推動當區經濟活動。她稱，中電重視事件，會積極研究加強社區支援系統，包括在事發後提供即時支援，盡快發放資訊，以及盡快開放社區或支援中心供市民使用等。

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政府事前不知後備供電系統受損

中電的調查報告指出，兩個後備電源中，其中一個較早前已受損，故只能利用餘下的後備電源，為受影響客戶恢復供電。

張欣宇質問政府事前對後備供電系統損壞情況是否知情，以及有沒有督促中電加快維修。中電總裁蔣東強表示，損壞的後備供電系統途經內地，數月前因為內地部份進行建築工程而令電纜受損，令事發當晚後備電源未能發揮功能。

機電工程署署長彭耀雄稱，後備系統電纜受損意外範圍在香港以外，不在當局調查範圍內，事發前不知道有此事故。他又指，大火令橋上的通訊電纜受損，因此當晚無法得知受影響地區的電力負荷，需要在現場電力負荷測試，才可恢復電力。

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工聯會陸頌雄質疑電纜橋上為何還有不再使用的舊式充油電纜。中電輸電及供電業務部高級總盛張寶中承認橋上有充油電纜等不再使用的設備，但已經放油，電纜在沒有油之下相對安全，而橋上位置相當狹窄，拆卸工程有機會影響已運行設備，於是決定留在橋上，強調不會構成安全隱患。

中電：有街坊6時半見到冒煙 無報警無通知中電

張寶中又指，事後在區內進行調查，有街坊指其實傍晚6時半已看到橋樑冒煙，但沒有報警亦沒有通知中電，而供電系統直至7時10分才發生問題。因應這宗事件，中電已在其他電纜橋裝設消防警報系統和閉路電視。

本身是中電非全職高級問的陳紹雄表示，當中很多居民不知道發生甚麼事，「無電連電視甚至電話都用唔到」，造成困擾和恐慌，指在公眾訊息發放方面並不理想。

謝展寰指政府有緊急事故監察和支援中心的機制，當晚9時啟動該支援中心。他說，民政事務總署透過署方人員，向地區人士告知事件，亦與物業管理公司聯絡，找出需要急切支援的地點。區內安老、殘疾院舍則由社會福利署聯絡，亦透過社福機構聯繫區內獨居長者、老人家庭。